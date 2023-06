"Fuori dall'Alta Marea", nel borgo antico prove tecniche di estate termolese

Intervista agli attori Angela Curri e Piero Grant

TERMOLI. Gli eventi in programma nel cartellone della 65°edizione dell’estate termolese sono da poco iniziati, e subito si parte di gran carriera.

Nel cuore della vecchia Termoli, l’associazione termolese Alta Marea che si occupa di arte cinematografica con Antonio De Gregori, un brillante filmaker nato sott’ a Mazz ‘du Castill, che continua a studiare per migliorarsi in questo non facile campo dell’arte fuori dai confini cittadini e regionali, torna assieme alla sua valida cerchia di collaboratori con un festival di due giornate in cui ha presentato un corto e un lungometraggio, realizzati da giovani registi e attori compreso lui stesso.

Il titolo dell’evento è: "Fuori dall’Alta Marea”. Nella prima serata si è iniziato con l’anteprima nazionale del corto “Elisa“, opera proprio di Antonio De Gregorio. Una storia molto forte, che parla di un tema di strettissima attualità, ambientata proprio in Molise. Elisa è una ragazza semplice e felice, che sta vivendo con leggerezza la sua nuova storia d'amore con Clara. Elisa, però, ha un amico di vecchia data, Leonardo, che ultimamente la mette in crisi con la sua presenza, chiedendo ad Elisa di trasformare l'amicizia in una relazione. Un viaggio tra passato e futuro in una triste storia giudiziaria. Corto interpretato da una giovane e brava attrice Angela Curri che già ha intrapreso un percorso di spessore, è interprete al cinema nell’ultimo film di Rocco Papaleo "Scordato" e, la vedremo presto in una fiction tv, assieme a lei in Elisa recita Piero Grant. Altro corto in visione la “Convenzione” con Alessio Di Lallo e la regista Rossella Menotti. Il terzo corto presentato il Duello. Girato nell’alto Molise, tra Agnone e Vastogirardi, “Il Duello” è un western che racconta la storia di un cacciatore di taglie (interpretato da Giuseppe Campestre) alla ricerca di un bandito (Francesco Di Nucci).

Dopo aver vagato in sella al suo destriero, trova il ricercato a gozzovigliare in un saloon e decide di sfidarlo in maniera particolare. Un cast ed una troupe composta quasi esclusivamente da professionisti e maestranze provenienti da tutto il Molise, a prova della varietà e della qualità di talenti presenti nel territorio. Quarto un prodotto di Francesca Occhionero “Tokyo Blues", pochi minuti ma intensi di questo corto. A conclusione della prima serata, un film sul brigantaggio alla molisana davvero originale e godibile.

Si intitola “Tre Briganti a Campobasso” ed è il cortometraggio di esordio del giovane regista Jacopo Tich, 26 anni, originario di Bassano del Grappa, studente dell’ultimo anno del corso di specializzazione in Regia della Civica Scuola di Cinema “Luchino Visconti” di Milano. Tutti gli esterni sono stati girati lo scorso agosto in Molise, mentre il set delle principali scene interne è stato ospitato nella storica location di Villa Ca’ Erizzo Luca a Bassano del Grappa. “La scelta del Molise – spiega Jacopo Tich – è dovuta principalmente a due degli attori protagonisti: Mauro D’Amico e Lidia Castella. Mauro, attore molisano e Lidia, attrice piemontese, che dal 2020 stavano vivendo e lavorando a Campobasso come istruttori di equitazione. La seconda e ultima serata vede la proiezione del lungometraggio di Roberto Moretto: "Verticalman - storia di un uomo verticale", film interamente girato a Foggia. Il primo film - scrive il regista Roberto Moretto - che parla di Foggia, dei foggiani, di chi ha smesso di combattere la criminalità e di chi invece continua a farlo quotidianamente, anche questa una storia di strettissima attualità.

Fuori dall'alta marea sarà ancora protagonista dell'estate termolese. Intanto ascoltiamo i due interpreti del corto termolese Elisa, Angela Curri e Piero Grant.

Galleria fotografica