BASSO MOLISE. L’“Effetto Serra Tribute Band Nomadi" non si ferma! Dopo un altro inverno impegnativo e ricco di preparativi sono pronti per il live tour estivo 2023 che sta per avere inizio. La band (Tony Petrillo, Massimo Benedetti, Maria Peta, Amilcare De Rosa, Gabriele D’Amario e Aldo Leccese) è stata riconosciuta come "Tribute Band ufficiale dei Nomadi per il Molise" già da qualche anno ed è diventata anche “Associazione Musicale Eventi Live" a tutti gli effetti! Sono tantissime le novità che hanno da offrirVi!

Tutte le informazioni sui live degli "Effetto Serra Tribute Band dei Nomadi", li potete trovare nella loro pagina Facebook e Instagram.