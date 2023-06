Un viaggio nei grandi classici del jazz con il "Bonifazi trio"

TERMOLI. Come Back – Un viaggio con i grandi Classici del jazz del Bonifazi Trio, è il terzo appuntamento della XIX edizione di Termoli Musica 23. Con Federico Bonifazi (pianoforte), Stefano Risso (contrabbasso) e Donato Stolfi (batteria), domenica 11 giugno 2023 alle ore 19.00 presso il Cinema S. Antonio di Termoli. Il programma prevede composizioni di Cole Porter, Bill Evans, Richard Rodgers, Luigi Tenco, Harold Arlen, Arthur Hamilton, Henry Mancini e lo stesso Federico Bonifazi.

Federico Bonifazi ha iniziato a studiare pianoforte classico in Umbria all'età di 7 anni. Si è diplomato in pianoforte jazz (triennale e specialistica) presso il Conservatorio “G. Verdi” di Torino, con maestri del calibro di Dado Moroni (pianoforte), Giampaolo Casati (tromba), Furio di Castri (contrabbasso). Nel 2007 si è diplomato presso la Berklee American School of Modern Music di Parigi (filiale Berklee di Boston) in composizione, arrangiamento e pianoforte jazz. Ha seguito il corso di composizione Classica con il Maestro Alessandro Rui negli anni accademici dal 2010/2011 fino al 2014, per perfezionarsi anche nella scrittura classica, soprattutto nel contrappunto, presso il conservatorio "G. Verdi" di Torino.

Ha ottenuto diversi premi in concorsi pianistici classificandosi tra i primi posti, tra i quali Moncalieri "Incroci sonori in jazz", concorso "Chicco Bettinardi" Piacenza, concorso "Porche live" Padova. Si è perfezionato seguendo masterclass e lezioni private con Antoine Hervé, Georges Cables, Giovanni Mirabassi, Dado Moroni e Steve Browman. Ha suonato con musicisti di fama internazionale sia come leader che sideman in tutto il mondo, con i quali ha anche inciso più dischi, tra cui Philip Harper (tromba), John Webber (contrabbasso), Jimmy Cobb (batteria), Billy Kaye (batteria), Joel Frahm (sax alto), Eric Alexander (sax tenore), Peter Giron (contrabbasso) e molti altri. Nel 2022 ha inciso un ultimo lavoro intitolato Advancing per Piano solo, e sempre nello stesso anno viene registrato il progetto intitolato “Come back”, col Trio formato da Federico Bonifazi con Stefano Risso (contrabbasso) e Donato Stolfi (batteria). Il 17-18 settembre si è tenuta la prima edizione di Eclectic Estival presso Villa Chiuminatto, uno tra i luoghi più caratteristici e storici di Torino, oltre ad essere patrimonio Unesco, di cui Federico Bonifazi è Direttore Artistico.

Stefano Risso è compositore, produttore, contrabbassista e bassista elettrico. La sua grande passione per la canzone lo mantiene sempre a cavallo fra la musica strumentale (jazz, avant-garde) e la musica vocale (rock, folk e d’autore). Ha scritto e prodotto per il teatro, e ha collaborato, con progetti musicali originali, con scrittori, video artisti e danzatori. Ha all’attivo più di sessanta dischi, molti dei quali realizzati come leader o co-leader con etichette italiane, francesi, tedesche, inglesi, finlandesi, svizzere e giapponesi, votati e riconosciuti dalle riviste specializzate dei differenti paesi. Con i progetti da lui guidati ha realizzato produzioni originali su commissione e suonato in importanti contesti e festival in tutto il mondo. Eclettico e curioso, ha suonato in gruppi guidati da musicisti come Aldo Romano, Enrico Rava, Gianni Coscia, Stefano Battaglia, Francesco De Gregori, Lalli, Meg, Eugenio Bennato, Carmel, e ha fatto parte di ensemble con ospiti come Marc Ribot, Tim Berne, Roy Paci, Phil Woods, Dave Liebman, Fabrizio Bosso, Adama Dramè, Gerry Hemingway, Gianni Gebbia, Javier Girotto, Fausto Beccalossi, Fulvio Sigurtà, Francesco Diodati, Emanuele Cisi, Jiggs Whigham, Alfred Kramer, Luca Begonia, Giampaolo Casati. Come sideman ha suonato in numerosi festival in tutto il mondo tra cui Tel Aviv JazzFestival (Israele), Queen Elisabeth Hall Londra (Inghilterra), Teatro Manoel di Malta, Camera di Commercio Italiana a Pechino (Cina), Sibelius Academy Helsinki (Finlandia) Auditorio Mar de Vigo (Spagna), CollisionCollectiveFestival Lione Francia e numerosi altri.

Donato Stolfi, diplomato in Batteria e Percussioni e laureato in Composizione Jazz con il massimo dei voti e lode presso il Conservatorio G. Verdi di Torino. Vincitore nel 2004 della borsa di studio ai Seminari di Sant'Anna Arresi, ha frequentato masterclass con Tim Berne, Marc Ribot, Anthony Braxton, Roscoe Mitchell, Stefano Battaglia, Roberto Dani, Enzo Zirilli. Ha suonato sia in concerto che in sala d'incisione con Furio Di Castri, Javier Girotto, Emanuele Cisi, Roberta Mameli, Cristina Zavalloni, Francesco Bearzatti, Achille Succi, Gianluigi Trovesi, Roberto Cecchetto, Luigi Bonafede, Andrea Allione, Giorgio Li Calzi, Giampaolo Casati, Giancarlo Schiaffini, Joe Rehmer, Dan Kinzelman, Walter Beltrami, Karsten Lipp, Franz Hellmuller, Christoph Irniger. Svolge attività a livello internazionale in Germania, Francia, Svizzera, Belgio, Portogallo, Svezia, Ucraina, Palestina, Messico, per importanti istituzioni concertistiche quali Montreux Jazz Festival, MiTo Settembre Musica, Clusone Jazz, Handel Festspiele, Festival Internacional de Mùsica de Espinho, Stockholm Early Music. Appassionato di didattica, ha insegnato, tra le altre Scuole, presso il Centro Jazz di Torino e presso il Conservatorio G. B. Martini di Bologna.