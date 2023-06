Tre orchestre e una sola passione per "Brigida in Musica"

Tre orchestre una sola passione per "Brigida in Musica"

TERMOLI. Consensi e successo per il tradizionale concerto di fine anno scolastico delle classi a indirizzo musicale della secondaria di primo grado "Brigida" e delle classi quinte della primaria di Via Maratona che si sono esibiti giovedì 8 giugno, presso il campetto esterno della scuola di via Cina, per condividere un momento di gioia e salutare così la fine dell'anno scolastico, giunto al termine.

Un’occasione per i giovanissimi musicisti di mettere in mostra il proprio talento davanti ad una folta platea composta da genitori e amici.

A presentare il tradizionale appuntamento firmato dall’istituto comprensivo di Termoli la professoressa Mara Ricci.

Il concerto si è aperto con i musicisti in erba delle classi quinte di Via Maratona che hanno dimostrato un ottimo livello di preparazione benché fossero alla loro prima esibizione ufficiale con "Yellow Submarine" di J. Lennon e P. McCartney, diretti dal maestro Gianluca De Lena, proseguendo poi con un brano arrangiato dalla professoressa Angela Tulipano di body percussion.

A seguire i ragazzi dell’Orchestra delle classi prime della secondaria di primo grado diretti dalla maestra Angela Tulipano e dal maestro Gianluca De Lena, con: Happier di Marshmello ft. Bastille; Demons degli Imagine Dragons; The sound of Silence di P. Simon e A. Garfunkel e Believer degli Imagine Dragons.

In chiusura dell’evento, il fiore all’occhiello dell'istituto comprensivo Brigida: l’Orchestra delle classi seconde e terze della secondaria di primo grado.

Quarantasei talenti che nel corso di quest’anno scolastico hanno conquistato il Primo premio assoluto alla quindicesima edizione del Concorso nazionale di Musica d’Insieme e per Solisti “L.Montini” nella categoria orchestra e un secondo posto al Concorso “San Vigilio in … Canto”, in ultimo ma di certo non per importanza, il gemellaggio “Da mare a mare – accorciamo le distanze” con l’Istituto Comprensivo Ardea 1 di Roma.

I nostri giovani talenti, guidati dai direttori d’orchestra Gianluca De Lena, Basso Cannarsa, Armando Varriano e Angela Tulipano hanno dato vita a delle esibizioni impeccabili e fortemente coinvolgenti con i brani: Adiemus di K. Jenkins, Vois sur ton chemin di Bruno Coulais, Sinfonia per un addio tratto dall’album “La Serenissima” di Reverberi e Giordano, Palladio di Karl Jenkins, Pizzicato Polka di Johann Strauss, Maneskin medley e Uptown funk di M. Ronson feat Bruno Mars.

I ripetuti applausi del pubblico presente hanno ribadito e esaltato il successo di "Brigida in Musica", nonché l'impegno, il talento e la bravura degli alunni esibitisi e la maestria dei docenti che hanno coordinato l'evento: Angela Tulipano (Flauto), Esmeralda Frascatore (Pianoforte), Basso Cannarsa (Chitarra), Gianluca De Lena (Pianoforte) e Armando Varriano (Violino).

Grande soddisfazione è stata espressa dal dirigente scolastico Francesco Paolo Marra che ha elogiato allievi e docenti per l’impegno e la dedizione profusi, con magistrale perizia e passione.

"La serietà e la maturità espressa dai ragazzi - ha raccontato il Dirigente Marra - è stata apprezzata anche dalla giuria del concorso a Roma che ha riferito di non aver mai incontrato un’Orchestra così numerosa e disciplinata".

L’istituto Comprensivo “Brigida” si conferma sempre più, anno dopo anno, come una scuola ad indirizzo musicale tra le più valide della provincia, per l’alta valenza formativa ed educativa.

Galleria fotografica