"Come back": il jazz appassiona al terzo concerto di TermoliMusica

TERMOLI. Il jazz è approdato a Termoli nel terzo concerto della Stagione Concertistica Termoli Musica 2023, con il Federico Bonifazi Trio e lo spettacolo Come Back che ha animato il palco del Sant'Antonio la sera di domenica 11 giugno.

Un incontro suggestivo di un trio che ha voluto raccontarsi tramite i grandi compositori e i brani più celebri della musica jazz, dalle composizioni di Cole Porter a Bill Evans, brani tratti dai grandi Musical americani alle composizioni di Luigi Tenco, fino ad arrivare ai brani del pianista Federico Bonifazi. Un trio consolidato da anni, alla ricerca dell’interplay con un sound già definito, necessario per l’interpretazione dei vari brani del repertorio all’interno del programma.

Gli artisti hanno dialogato sul palco splendidamente in una continua spinta in avanti, proiettandosi l’uno verso l’altro, cercando nuove concezioni della materia musicale, coinvolgendo il pubblico nella loro esibizione fuori dagli schemi, come il jazz è da sempre, riluttante a rimanere imbrigliato in uno specifico modo di sentire e suonare – storicamente e socialmente – “determinato”.

Federico Bonifazi, pianista e compositore, è considerato uno dei nuovi talenti della scena musicale italiana degli ultimi anni, vincitore di numerosi premi pianistici e si è esibito con artisti di fama internazionale, ha inciso numerosi dischi e non da ultimo è direttore artistico dell’Eclectic Estival di Torino. Stefano Risso, compositore, contrabbassista e bassista elettrico con all’attivo più di sessanta dischi, ha scritto e prodotto per il teatro e ha collaborato con progetti musicali originali con scrittori, video artisti e danzatori in importanti contesti e festival in tutto il mondo. Donato Stolfi, batterista e compositore, ha suonato sia in concerto che in sala d’incisione con artisti internazionali e affermati, e svolge attività per importanti istituzioni concertistiche quali Montreaux Jazz Festival, MiTo Settembre Musica, Festival Internacional de Mùsica de Espinho, Stockholm Early Music. Tre talentuosi artisti del panorama italiano affermati a livello mondiale, e la qualità si è sentita, con grandissimo piacere di chi ha potuto apprezzare il loro concerto.

Il prossimo appuntamento della stagione è il 25 giugno alle 19 al Sant’Antonio di Termoli con il Maclè Duo – Recital per due pianoforti, con le pianiste Sabrina Dente e Annamaria Garibaldi.

Abbonamenti e biglietti sono disponibili al botteghino e su ciaotickets.com.