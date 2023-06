Sono loro? Belén e Cecilia Rodriguez "immortalate" a Termoli

TERMOLI. Sono loro o non sono loro? Beh, da ieri ci sono personaggi del mondo dello spettacolo in visita a Termoli e sulla costa molisana. Un paio di scatti sono trapelati via WhatsApp e ritraggono la showgirl argentina Belén Rodriguez e sua sorella Cecilia prima tra porto e porto turistico di Termoli e quindi a Campomarino.

Inoltre, c'è chi le ha incontrate sul lungomare Nord anche stamani, intorno alle 13, insomma, presenze di grande rilievo mediatico, non c'è che dire.

Troupe al seguito, evidentemente c'è qualche nuovo format che si stava girando sulla nostra riviera.