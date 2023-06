Emozioni e abilità, che brave le ginnaste dell'Asd Futurgimnica

TERMOLI. L’atteso appuntamento estivo dell’Asd Futurgimnica di Termoli ha lasciato senza fiato sabato sera al Palasabetta. Le abilità delle ginnaste di tutte le età ma soprattutto le emozioni di chi giorno dopo giorno prova a sfidare i propri limiti, sono state le protagoniste del meraviglioso spettacolo a cui abbiamo assistito.

Grandioso risultato della determinazione del direttore tecnico Daniela Catenaro e del suo valido staff composto dall’ex-ginnasta Annachiara Sabetta, una vita vissuta in palestra, passione allo stato puro che traspare nelle meravigliose coreografie messe in scena, dalla tecnica e giudice Fgi Monica Fiardi, deputata al controllo tecnico nella composizione degli esercizi e dalla la tecnica federale Simona Vaccarella che cura il settore di avviamento

Una serata che ha visto ginnaste agoniste che hanno preso parte e conquistato podi ai campionati di serie C e ai campionati interregionali e nazionali, fondere abilità tecniche con danza e passione.

La ginnastica ritmica a Termoli sta conquistando di diritto spazi di primo piano nello sport e nell’arte.

Obiettivo della società è diffondere un messaggio dirompente per i ragazzi di ogni età: “Lo sport è una palestra di vita, lavoro e determinazione per trasformare i pochi minuti di scena in un successo: il tuo".

La professoressa Catenaro da sempre lotta per far conoscere i valori della ginnastica ritmica nella convinzione che tanto lavoro, tanta passione ed i risultati raggiunti siano premiati riconoscendo questo sport meritevole di maggiore attenzione e pianificazione istituzionale.

