Spettacoli itineranti e movida del sabato sera: la Festa della Musica

Festa della musica 2023 a Termoli

TERMOLI. Centro di Termoli stracolmo nella serata di ieri, ultimo sabato di giugno, dove per il terzo anno consecutivo l’amministrazione comunale di Termoli e l’assessorato alla Cultura hanno celebrato la “Festa della Musica”, giunta a livello nazionale alla ventinovesima edizione.

Una manifestazione che ha promosso la musica in tutte le sue forme accendendo i riflettori sulle principali vie del centro dove si sono tenuti concerti itineranti.

La kermesse è stata organizzata di concerto con la Pro Loco e i commercianti del centro. In Italia la Festa della Musica ha visto la sua prima edizione nel 2016, nascendo invece il 21 giugno del 1982 per volere del Ministero della Cultura francese ed arrivando successivamente in tutta Europa tre anni più tardi.

L’organizzazione è a cura del Ministero della Cultura, del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, Siae e dell’Aipfm (Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica). Solitamente segna anche l’avvio ufficiale dell’estate e quest’anno in città ha proposto sette locations con altrettante esibizioni a partire dalle ore 20: Largo Piè di Castello, Mike Campanelli Dj, Live Dj set dalle ore 21; corso Nazionale (lounge Bar Diletta) Antonio e Patty; dalle ore 21 corso Nazionale (Santo/Marea) Dj Arka, Live Dj Set: dalle ore 21 Piazza Sant’Antonio Saxim Duo, dalle ore 21 piazza Insorti D’Ungheria I Folli; dalle ore 21 Piazza Duomo Discofritto + Sofreshandsoclean; Live Dj set dalle ore 20, corso Fratelli Brigida (Bar Grecale), Fall Out dalle ore 20.

Coinvolti, complessivamente, 811 piazze italiane e 25.076 artisti, sul tema “Vivi la Vita”, oltre alla particolare attenzione per l’ambiente, sarà dedicato alla sicurezza del dopo concerto, con importanti iniziative sul ruolo culturale e sociale della musica attraverso concerti e performance.

LA FESTA DELLA MUSICA

Il 21 giugno del 1982, con l'iniziativa ideata dal Ministero della Cultura francese, in tutta la Francia, musicisti dilettanti e professionisti invadono strade, cortili, piazze, giardini, stazioni, musei. Non contenta solamente di rendere la pratica musicale visibile, la Festa della Musica è diventata un autentico fenomeno sociale.

Dal 1985, Anno Europeo della Musica, la Festa della Musica si svolge in Europa e nel mondo. Dal 1995, Barcellona, Berlino, Bruxelles, Budapest, Napoli, Parigi, Praga, Roma, Senigallia sono le città fondatrici dell'Associazione Europea Festa della musica. Nel 2016 in Italia la svolta, grazie al lavoro fatto dalla AIPFM (Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica) e dalla presenza istituzionale del Ministero dei Beni Culturali e turistici, hanno aderito più di 700 città, dando vita a una rete distribuita su tutto il territorio nazionale. Tantissimi concerti di musica dal vivo si svolgono ogni anno, il 21 giugno, in tutte le città, principalmente all'aria aperta, con la partecipazione di musicisti di ogni livello e di ogni genere. Concerti gratuiti, valore del gesto musicale, spontaneità, disponibilità, curiosità, tutte le musiche appartengono alla Festa. Dilettante o professionista, ognuno si può esprimere liberamente, la Festa della Musica appartiene, prima di tutto, a coloro che la fanno.

La Festa della Musica ha un carattere soprattutto spontaneo. Ma l'ampiezza della partecipazione, la diversità delle esibizioni, l'internazionalizzazione della Festa necessitano di un coordinamento. Oltre ad occuparsi della Festa della Musica in Francia, A' FACETTES (Fino al 2016 ADCEP) è il punto di riferimento del coordinamento europeo. L'AIPFM coordina, con il Ministero della Cultura, l'attività organizzativa in Italia.

Carta dei principi di Budapest

La Festa della Musica, nata in Francia nel 1982, ha visto i suoi primi sviluppi in Europa nel 1985 in occasione dell'anno europeo della Musica. A partire dal 1995, gli organismi pubblici e privati qui riuniti, sono co-organizzatori di una Festa europea della Musica, ogni 21 giugno, al fine di testimoniare, attraverso un avvenimento comune, la volontà di favorire una migliore conoscenza delle realtà artistiche attuali dei propri paesi, e di sviluppare gli scambi, in ambito musicale, tra i paesi dell'Unione europea e della grande Europa.

Questo avvenimento prende forma attraverso una grande manifestazione locale in ciascuno dei paesi o in ciascuna delle collettività partner, e ha la finalità di favorire gli incontri multilaterali tra musicisti europei. La Festa Europea della Musica ha per vocazione il rafforzarsi della cooperazione europea con l'appoggio degli associati affinché possano emergere le collaborazioni tra i partner per contribuire allo sviluppo di una Cultura Europea.

Galleria fotografica