Maclé Duo: il pianoforte a 4 mani con Sabrina Dente e Annamaria Garibaldi

TERMOLI. Stasera il concerto del Maclé Duo nell’ambito della XIX edizione di Termoli Musica 23, con Sabrina Dente (pianoforte) e Annamaria Garibaldi (pianoforte), dalle 19 presso il Cinema Sant’Antonio di Termoli. Il programma prevede musiche di Claude Debussy, George Gershwin e Gustav Holst.

Le vediamo su Facebook dove hanno scattato un selfie che guarda il lungomare Nord, dietro il loro volto.

Sabrina Dente consegue il Diploma in pianoforte, il Diploma specialistico in Discipline musicali, la Laurea in Filosofia. Ha al suo attivo numerosi riconoscimenti in Concorsi pianistici nazionali e internazionali. Segue corsi di perfezionamento e ottiene il Diplome d’Execution e il Diplome Superieur d’Execution presso l’Ecole Normale de Musique di Parigi. Svolge da tempo attività concertistica sia da solista sia in formazioni cameristiche. È docente di pianoforte principale presso il Conservatorio “U. Giordano” di Foggia. Viene regolarmente invitata a far parte di giurie in concorsi musicali nazionali e internazionali. È direttore artistico dell’Associazione Musicale Culturale “Più che suono”, per cui organizza diverse Stagioni musicali e il Concorso musicale nazionale “Villa Oliva”. Con la pianista Annamaria Garibaldi forma il duo Maclé, con cui si esibisce in numerosi récital in Italia e all’estero. Con il Maclé e il percussionista Elio Marchesini forma il trio Elié.

Annamaria Garibaldi si diploma in pianoforte e prosegue gli studi ottenendo il Diploma di alto perfezionamento. Consegue la Laurea in Lettere, il Diploma in Maestro sostituto, il Dottorato di ricerca. Segue corsi di didattica, musicoterapia, accompagnamento pianistico, interpretazione, formazione orchestrale. Ha all’attivo diverse esperienze professionali in campo artistico e formativo: è pianista collaboratore, Supervisore del Tirocinio in Conservatorio, Dottore di Ricerca, Tutor Universitario. È assegnista di ricerca, cultore della materia e docente a contratto presso l’Università di Torino. Svolge un’intensa attività concertistica proponendosi in varie formazioni: con Sabrina Dente forma il duo Maclé, che accoglie nel proprio repertorio brani classici e si apre a ricerche stilistiche contemporanee; con il percussionista Elio Marchesini il duo costituisce il Trio Elié, che sperimenta sonorità timbriche nel mondo del jazz, del minimalismo, del rock progressive; con il soprano Valentina Coladonato spazia dal repertorio cameristico classico a quello contemporaneo.