L'atmosfera sognante del Maclé duo incanta il Termoli musica

TERMOLI. Un concerto inaspettato e sorprendente, quello di domenica 25 giugno al S. Antonio di Termoli con il Maclé Duo: due pianoforti sul palco, che hanno eseguito composizioni di Debussy, Gershwin e Holst, in quello che le artiste, Sabrina Dente e Annamaria Garibaldi, hanno definito un "recital per due pianoforti”.

Maclé è un termine che deriva dalla gemmologia: indica cristalli della stessa specie con orientamento differente geminati a stella, secondo il francese antico “macchie”. Da qui il nome di questo particolare duo, per rappresentare la poliedrica musicalità e la versatilità delle interpreti sulla base delle specifiche e peculiari sensibilità artistiche di ognuna, e creare una fusione sonora e interpretativa unica.

Le talentuose pianiste hanno scelto per la loro esibizione brani che esprimono perfettamente questo concetto, a cominciare da Lindaraja di Claude Debussy: suggestiva composizione ricca di sfumature che trasporta chi ascolta nel cortile dell’Alhambra di Granada, in cui si fondono melodie arabe e spagnole che hanno avvolto il pubblico in un’atmosfera sognante.

Subito dopo, la Rhapsody in blue di George Gershwin ha immediatamente immerso la sala negli anni Venti del Novecento, con i ritmi vivaci della cultura musicale afroamericana che si fondevano con la drammatica malinconia del blues. Le due pianiste si sono rincorse nel fraseggio tra i diversi toni musicali, con tocco deciso e leggero, senza mai perdere l’affiatamento e la complicità che le ha contraddistinte fin dalle prime note.

Il concerto è proseguito con The Planets di Gustav Holst, suite per grande orchestra scritta dal compositore inglese fra il 1914 e il 1916 e da lui stesso trascritta per due pianoforti nel 1949, di cui le pianiste hanno eseguito quattro dei sette pianeti. Il primo dei quali, Mars, The Bringer of War, evidenzia in maniera decisa il perché di due pianoforti: se nella versione orchestrale l’affiatamento tra le varie sezioni è fondamentale, nella versione per due pianoforti diviene indispensabile, in un mirabile gioco di pesi e contrappesi in cui si dipana il sentiero percorso da buona parte della musica del Novecento storico, e che Sabrina Dente e Annamaria Garibaldi hanno saputo interpretare in maniera eccellente, trascinando nel loro scambio musicale anche il pubblico fino al meritatissimo applauso finale.

Il prossimo concerto della stagione, Mutevoli suoni, è il 2 luglio e vedrà sul palco la termolese Ileana De Santis (flauto) e Chiara Brancato (pianoforte). L’orario si sposta alle 21:00, sempre al S. Antonio di Termoli.

