Maddalena e Marco, coppia di artisti "scopre" l'accoglienza termolese

Intervista a Maddalena Malizia

TERMOLI. Maddalena Malizia di Amici, che nel 2009 l’edizione vinta da Emma Marrone, è stata una delle concorrenti più valide e determinate della nona edizione del programma.

Quella fu una delle stagioni sicuramente meno banali e più incerte per la trasmissione diretta da Maria De Filippi. La fase iniziale andò in onda su Canale 5 dal 26 settembre al 9 gennaio 2010, e prevedeva per i ballerini anche l’assegnazione di alcune borse di studio a New York, al Teatro San Carlo di Napoli ed al Boston Ballet. Moltissimi degli allievi che vi presero parte riuscirono in seguito a trovare un adeguato sbocco professionale. Tra questi non fa certo eccezione Maddalena visto che le sue qualità furono evidenti a tutti sin da subito.

Terminata l’esperienza ad Amici, Maddalena non ha mai smesso di crederci, per realizzare quel sogno che si porta dietro sin dalla tenera età. Dopo esser apparsa in alcuni show televisivi ha deciso di unire al ballo la vocazione per il canto. Così ha assunto il nome d’arte di Malyce, grazie al quale sono venuti alla luce alcuni interessanti progetti discografici. Tra pop e r’n’b, si è imposta all’attenzione del pubblico come uno dei giovani talenti più promettenti in circolazione. Il suo primo singolo “Vedrai” è stato pubblicato nel 2014, anche se la carriera nella musica non è mai decollata del tutto. In questi ultimi giorni era a Termoli per trascorrere un fine settimana con la sua famiglia, il marito artista anche lui, cantante con il gruppo Studio 3 che ebbero anche un ottimo successo tra il pubblico, Marco Venturini.

Diplomato, studia pianoforte dall'età di 6 anni e fin da piccolo canta. Nel 2014 ha affidato il suo brano "Tu ci sei" al musicista Francesco Fisichella, che lo ha lanciato ufficialmente il 9 agosto. Marco è anche un docente e autore per vari artisti del panorama musicale italiano. Quindi una famiglia di artisti, con due splendidi bimbi, Manuel il più grande e Mia la piccolina che ha doti innate, e non poteva essere diversamente, per il ballo visto il DNA materno. Manuel anche se ora pensa solo al calcio, non disdegna il canto seguendo le orme paterne. Le loro vacanze sono in giro con il Camper alla scoperta in Italia di posti incantevoli.

Termoli l’aveva vista solo di passaggio, ora si è fermata e l’ha anzi l’hanno trovata stupenda, come anche le isole Tremiti incantevoli ai loro occhi e hanno ripromesso che ci torneranno. Lasciata Termoli, risalivano la costa Adriatica direzione Ortona. Con Termoli ha anche legami di amicizia per via di Elena D’Amario concorrente con lei ad Amici come anche con Borana Qirjazi, stella del ballo, anche lei concorrente di Amici che vive a Termoli sposata con un ragazzo termolese e con due splendide figlie che hanno anche loro seguito le orme della mamma, come la piccola Mia per Maddalena.

Per seguirla sui social: https://instagram.com/maddalenamalizia?igshid=NGExMmI2YTkyZg== e sul canale You tube viaggi