"Mutevoli Suoni", TermoliMusica da stasera parte 21

"Mutevoli Suoni", TermoliMusica da stasera parte

TERMOLI. L’associazione servizi culturali “Ondeserene” ricorda il concerto MUTEVOLI SUONI della XIX edizione di Termoli Musica 23, con Ileana De Santis (flauto) e Chiara Brancato (pianoforte), alle ore 21 presso il Cinema Sant'Antonio di Termoli. Il programma prevede brani di A. Casella, S. Sciarrino, F. Martin, G. Petrassi e S. Prokofiev.

Ileana De Santis si è diplomata in flauto sotto la guida del Maestro Giuseppe Nese presso l’IMP “G. Braga” di Teramo. Nello stesso istituto ha conseguito con il massimo dei voti la laurea specialistica a indirizzo interpretativo-compositivo sotto la guida del Maestro Wilma Campitelli. Ha inoltre conseguito il biennio specialistico in didattica della musica abilitandosi poi all’insegnamento di strumento musicale presso il Conservatorio L. Perosi di Campobasso e si è perfezionata partecipando a Masterclass in Italia e all’estero. Ha ottenuto premi in diversi concorsi, tra i più importanti il “Magnificat Lupiae” di Lecce, il VII Concorso Internazionale di Musica da Camera Città di Chieti “Premio Abruzzo”, il primo premio nel “XII Concorso Internazionale Paolo Barrasso” di Caramanico Terme e nel concorso musicale “Giovani Talenti” di San Severo. Ha svolto attività concertistica con “L’Orchestra di fiati” dell’IMP “G. Braga” di Teramo, con l’Orchestra del corso di direzione del Conservatorio L. Perosi di Campobasso, con la Naples Royal Philharmonic Orchestra, la “Nuova Amadeus” di Roma e l’Owo di Pavia, esibendosi in Italia e all’estero. Si esibisce da solista e in complessi di musica da camera, in particolare in duo con la chitarrista Rossella Sebastiano, nell’ensemble di flauti “Flute joy”. Dal 2020 partecipa al “Como Contemporary Festival” esibendosi col gruppo Appassionato ensemble. Attualmente è docente di flauto presso il Liceo Musicale C. Tenca di Milano.

Chiara Brancato consegue il Diploma di Pianoforte nel 1998 sotto la guida del M° Enrico Pieranunzi presso il Conservatorio “L. Refice” di Frosinone, successivamente intraprende lo studio della Direzione d’Orchestra e della Composizione. Prosegue gli studi presso il Conservatorio “G. Nicolini” di Piacenza conseguendo il Diploma di II livello in Composizione, e nel 2013 consegue il Master Triennale. Ha suonato come solista e in formazioni cameristiche, principalmente in duo con violino e sassofono, in diverse città italiane, interpretando in particolar modo repertori di musica contemporanea. Nel corso degli anni si è dedicata al canto corale e alla direzione di coro con diverse formazioni vocali. Attualmente è docente di Musica presso la Scuola Media “I. Calvino” di Piacenza.