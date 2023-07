Orchestra sinfonica del Molise, al via la seconda stagione di concerti

CAMPOBASSO. Verrà presentata alla stampa martedì 4 luglio prossimo alle ore 10.30 presso il Teatro Savoia di Campobasso la 2ª Stagione dei Concerti dell’OSM – Orchestra Sinfonica del Molise, che torna a dare vita a un cartellone ricco di appuntamenti musicali sotto la direzione artistica di Pino Emanuele.

Callas Galà – in occasione dei 100 anni dalla nascita di Maria Callas - il concerto d’inaugurazione della stagione 2023, diretto dal Maestro Michele Gennarelli, che vedrà l’OSM impegnata il 7 luglio al Teatro Savoia di Campobasso ed il giorno successivo, 8 luglio, ad Agnone al Teatro Italo Argentino.

Il 9 luglio, l’OSM ritorna sul palco del Teatro Savoia dove in collaborazione con l’Associazione Molis’è Musica, terrà il concerto finale del Festival Janigro, ideato e diretto dal violoncellista Amedeo Cicchese, al quale parteciperanno gli studenti della masterclass del Festival.

Quattordici le produzioni della seconda stagione, che vedono in cartellone musica sinfonica, lirica, contemporanea - ritornano a novembre le composizioni di Ivan Fedele con GALILEO'S JOURNEY - Nuovi Orizzonti -, il classico napoletano ad ottobre con NAPOLI IN SONG 2023 “Viaggio nella musica napoletana”, ma anche, a dicembre, la ricerca e la sperimentazione con LA MUSICA OLTRE – Nuove prospettive sonore: il carillon di campane, realizzato in collaborazione con la Pontificia Fonderia Marinelli di Agnone e con al carillon di campane Giulio Costanzo.

Grande attenzione, anche per questa stagione, ai giorni direttori ed ai giorni musicisti. Tra questi Riccardo Manco, studente del Conservatorio di Campobasso e vincitore del Premio Nazionale delle Arti 2022 - sezione Strumenti a Percussione, promosso dal Mur. Il legame con il territorio viene confermato anche con la presenza del chitarrista molisano Isidoro Nugnes che proporrà la prima esecuzione in Molise del concerto per chitarra e orchestra di Rodrigo "Concierto de Aranjuez".

L'Orchestra Sinfonica del Molise, costituitasi nel 2022, è una tra le nuove dieci orchestre d'Italia ammesse al contributo Fondo Unico per lo Spettacolo FUS per l’anno 2022, in relazione al proprio progetto artistico triennale (2022-2024). L'attività artistica dell'Orchestra Sinfonica del Molise ha l'obiettivo di rappresentare un'occasione lavorativa per tutte le professionalità del settore, regionali ed extra regionali, attraverso produzioni musicali concertistiche e lirico-sinfoniche in territori nazionali e internazionali.