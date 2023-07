Tra neoclassicismo e sperimentazione, il talento di Ileana De Santis e Chiara Brancato

TERMOLI. Continua la stagione concertistica TermoliMusica '23, che ieri, domenica 2 luglio al Sant'Antonio di Termoli, ha visto esibirsi il duo composto dalla flautista Ileana De Santis e la pianista Chiara Brancato. Le artiste hanno presentato il concerto “Mutevoli suoni”, dedicato alla musica del Novecento tra neoclassicismo e sperimentazione.

In apertura Barcarola e scherzo di Alfredo Casella, un brano classico a cui le artiste, grazie alle loro capacità tecniche e alla loro ottima intesa, hanno saputo restituire freschezza ed espressività.

E di sperimentazione si deve parlare senza ombra di dubbio nell’ascoltare i suoni fragili e svolazzanti in D’une Faune, che sono il marchio di fabbrica di Salvatore Sciarrino, un brano interpretato magnificamente da De Santis che ha trasportato il pubblico nel fiabesco scenario di una foresta.

La Ballade per flauto e pianoforte, del compositore svizzero Frank Martin, rappresenta perfettamente il filone musicale del Novecento nel suo procedere in crescendo, in cui il duo ha saputo dare sfoggio della propria maestria interpretativa.

Non poteva mancare, in questo viaggio nella musica del secolo scorso, Goffredo Petrassi, il più prestigioso compositore italiano della sua generazione: il duo ha eseguito Souffle, composizione che si distingue per la ricerca stilistica complessa, restituendone l’essenza sottile nelle sfaccettature ritmiche e timbriche. La conclusione è stata affidata alla Sonata op. 94 di Sergej Prokofiev, chiudendo una brillante esecuzione e regalando alle artiste un lungo, meritatissimo applauso del pubblico in sala.

Il prossimo appuntamento è domenica 9 luglio alle 21 al Sant' Antonio di Termoli con il Monesis Duo, composto da Giorgia Grutta (sax soprano) e Giuseppe Mazzara (fisarmonica).