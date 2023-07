Il musicista di B. B. King trasforma il Blues Fest in un evento epocale

Intervista ad Adamo Ciarallo, direttore artistico del Blues Time Fest

GUGLIONESI. Sale l'attesa per la seconda edizione del "Good Time Blues Fest" a Guglionesi. Dopo la prima edizione che ha trasformato la cittadina in una pista da ballo a cielo aperto, la seconda lascerà ancora di più senza parole.

Sono circa 250 i ballerini di blues che arriveranno da tutto il mondo mercoledì 12 luglio e rimarranno fino a domenica 16, mentre il 17 si ritroveranno alla Cala Sveva. Dei momenti felici da vivere mentre si celebra la vita ballando al ritmo di blues.

Il Blues Fest, però, non è solo ballo. È un'esperienza italiana unica e autentica. Vivere da guglionesano grazie ai vari corsi organizzati, dal tombolo al merletto, passando per il corso di pasta fatta in casa o della pizza.

E non solo, giri in macchine d'epoca e lezioni di ballo del Sud Italia. Un mix di eventi che renderà ancora più magica la loro permanenza a Guglionesi e sarà motivo di aggregazione con la comunità.

Si legge una grande emozione negli occhi di uno dei direttori artistici del festival, Adamo Ciarallo. Ballerino affermato di blues, guglionesano Doc, che porta le sue origini sempre con sé ed è riuscito, insieme agli altri ragazzi, a portare un festival così importante in paese.

E soprattutto per Adamo vedere l'accoglienza riservata ai tanti ballerini, da parte dei suoi concittadini è ancora di più motivo d'orgoglio. L’accoglienza. Quella bella, genuina, nostrana. Quella del popolo guglionesano che risponde con fierezza.

«C'è gente che arriva da tutto il mondo- ci dice Adamo- 29 nazioni per la precisione. Abbiamo artisti di livello mondiale, insegnanti di ballo da ogni parte del mondo e tanti musicisti, tra cui Tony Colemann che è stato, per 30 anni il batterista di B.B King». Nomi davvero da far girare la testa, B.B. King il Michael Jackson del blues.

Due concerti a serata a partire dalle ore 23, con delle cene aperte a tutti nella villa comunale di Castellara.

«Io organizzo altri eventi, in città come Valencia, Madrid. Questa, però, è la terra in cui sono nato ed è molto bello vedere tutti gli amici sparsi per il mondo che ho, qui a Guglionesi. Quest'anno abbiamo avuto 250 posti letti offerti dai miei concittadini. Questo significa esser accoglienti. Molti ballerini verranno invitati a cena dai proprietari di casa. Storie di accoglienza bellissime. Mio cugino Peppino, per strada, lo scorso anno ha offerto l'anguria a tutti».

Un appello a tutti per invitare la gente a ballare: "Ragazzi, non siate timidi. Vi aspettiamo!"

