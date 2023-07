Al Festival Janigro i grandi Antonio Meneses e Michele Campanella

CAMPOBASSO. Dopo l’emozionante ricongiungimento storico, culturale e sentimentale con Antonio Janigro, concretizzatosi ieri sera nell’esibizione al teatro romano di Altilia dei Solisti di Zagabria con Oliver Herbert, il Festival Janigro torna nella casa madre a Montagano, precisamente nel complesso abbaziale di Santa Maria di Faifoli.

Stasera, 6 luglio alle 21, la chiesa che, sul percorso della transumanza, sorge su un sito di origine etrusca, ospiterà due eccellenti interpreti della musica cameristica: Antonio Meneses e Michele Campanella. Il primo, allievo di Antonio Janigro, è docente e concertista fra i più grandi della scena internazionale.

Virtuoso mondiale del violoncello, ha fatto propri i valori Janigriani e raccolto, nel 2021, la sfida di una missione che si ispira alla continuità, nella diffusione di un nobile messaggio culturale.

Insieme con l’Associazione culturale Molis’è Musica del presidente Paolo Girardelli e con il supporto del musicista molisano, Amedeo Cicchese (Primo violoncello dell’Orchestra del Teatro Regio di Torino), Meneses ha creduto nella possibilità di creare a Montagano una sorta di cittadella della musica da camera, obiettivo che, un passo alla volta, si sta concretizzando. Mentore e artista di riferimento del Festival, l’anno scorso si è esibito con gli studenti della Masterclass al teatro romano di Sepino; quest’anno offrirà alla rassegna un nuovo momento di notevole spessore musicale. Si esibirà in duo (violoncello-pianoforte) con un partner d’eccezione: Michele Campanella.

Pianista e direttore d’orchestra di caratura internazionale, Campanella ha dedicato gran parte della sua attività al grande pianista, direttore d’orchestra e compositore Franz Liszt, suonando con le principali orchestre europee e statunitensi.

Due grossi calibri e interpreti dei capolavori della musica da camera saranno (stasera opere di Beethoven, Schuman, Schostakowitsch), saranno dunque insieme per il Festival Janigro in uno degli eventi (gratuiti) di punta di una rassegna che sta riscuotendo il favore del pubblico molisano e no. Appuntamento alle 21 a Faifoli, questa sera, mentre domani, 7 luglio, stessa location e orario, si esibirà un’altra straoridinaria violoncellista: Natalie Clein.

A seguire le note biografiche dei due musicisti.

Antonio Meneses

Nato a Recife in Brasile, è vincitore del Concorso Internazionale di Monaco ARD (1977) e del primo premio e medaglia d’oro al Concorso Čajkovskij di Mosca (1982).

Ha suonato con le orchestre più famose, guidate dai direttori più prestigiosi al mondo. Da sempre attivo nel repertorio cameristico, è stato membro del Beaux Arts Trio (1998-2008), ha collaborato con il Quartetto Vermeer e si è esibito in duo con i pianisti M. Pressler e M. J. Pires.

Rientrano nella sua ricca discografia l’integrale delle opere per violoncello di Villa Lobos, il Concerto di Brahms per violino e violoncello con Anne-Sophie Mutter e il Don Chisciotte di R. Strauss sotto la direzione di Herbert von Karajan.

Insegna al Conservatorio di Berna dal 2008 e tiene master classes in Europa (Madrid – Escuela Superior de Música Reina Sofía), Americhe (Domaine Forget) e Giappone (Tokyo University). È stato docente presso l’Accademia Chigiana nel 1997 per poi riprendere l’insegnamento dal 2002 (https://www.chigiana.org/antonio-meneses/).

Michele Campanella

Formatosi alla scuola di Vincenzo Vitale, Michele Campanella ha cominciato la sua carriera come pianista virtuoso per poi allargare i suoi orizzonti alla direzione d'orchestra e alla saggistica, sino a essere oggi punto di riferimento della musica in Italia. La Società "Franz Liszt" di Budapest gli ha conferito il Gran Prix du Disque nel 1976, 1977 e nel 1998, quest'ultimo per l'incisione “Franz Liszt – The Great Transcriptions I-II” edita dalla Philips. Nel 1986 il Ministero della Cultura ungherese gli ha conferito la medaglia ai “meriti lisztiani”, così come l’American Liszt Society nel 2002. Michele Campanella è un artista di temperamento assai versatile. Questa sua caratteristica lo ha portato ad avvicinare autori quali Clementi, Weber, Poulenc, Busoni (Premio della Critica Discografica Italiana nel 1980 per le incisioni con la Fonit Cetra), Rossini, Brahms, Ravel e Liszt.

Ha suonato con le principali orchestre europee e statunitensi, collaborando con direttori quali Claudio Abbado, Aldo Ceccato, Gianluigi Gelmetti, Eliahu Inbal, Charles Mackerras, Zubin Mehta, Riccardo Muti, Georges Prêtre, Esa-Pekka Salonen, Wolfgang Sawallisch, Thomas Schippers, Hubert Soudant, Pinchas Steinberg, Christian Thielemann. Negli anni ’90 è stato al fianco di Salvatore Accardo e Rocco Filippini, quali partner ideali per affrontare i capolavori della musica da camera.

Campanella ha dedicato interamente la sua attività di pianista e direttore d’orchestra al compositore ungherese. Negli anni recenti si è molto sviluppata l’attività di Michele Campanella in veste di direttore-solista con le più prestigiose orchestre italiane. Nel 2014 è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”.

Nell’aprile 2018 gli è stata conferita la Laurea Honoris Causa in Discipline della Musica e dello Spettacolo. Storia e Teoria per meriti culturali e artistici dal Dipartimento di Studi Umanistici della Università degli Studi di Napoli “Federico II”.