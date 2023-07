Panariello VS Masini, lo strano incontro: benvenuti a Termoli

TERMOLI. «Giorgio Panariello e Marco Masini a La Vida RistoBar Pizzeria Self! Benvenuti a Termoli». Con questa chicca social è stato dato il benvenuto sulla nostra pagina Facebook ai due notissimi artisti, con Panariello che torna a distanza di un anno dalla precedente esperienza al Teatro Verde.

Masini e Panariello per la prima volta insieme in tour, che partirà ufficialmente mercoledì prossimo, 12 luglio, da Bologna. Ma l'11, a Termoli, proprio al Teatro Verde, è in programma una importante data zero.

Panariello VS Masini, lo strano incontro fra due amici che non hanno assolutamente niente in comune se non uno sguardo attento sulla vita con due modi diversi di raccontarla. Giorgio Panariello e Marco Masini si incontrano e si scontrano in una sfida fra battute e canzoni nelle arene estive di tutta Italia, a partire dall’appuntamento a Bologna del 12 luglio.

Una intervista a due voci.

Marco, Giorgio, come nasce questo spettacolo?

Giorgio: È da tempo che sentivo l’esigenza di inserire un po’ di musica nel mio nuovo show e sono contento che, fra tanti cantanti a cui ho chiesto di far parte del mio spettacolo, Marco sia stato l’unico che ha detto sì… E questo me lo ricorderò per tutta la vita.

Marco: Ringrazio Giorgio per aver accettato l’invito nel mio spettacolo, così mi dà modo di riposare la voce e fa due battute fra una canzone e l’altra.

Giorgio: Vorrei tranquillizzare il pubblico, in questo mio nuovo spettacolo, durante le canzoni di Marco, organizzerò una tombolata con ricchi premi.

Marco: Allora vi aspettiamo nel mio spettacolo quest’estate! Sono già aperte le prevendite dei biglietti!

Giorgio: ... e delle cartelle della tombola!

Poi, approfondendo, Giorgio Panariello: «Siamo un po’ come dei virologi dell’anima con questo spettacolo vogliamo cercare di alleggerire le tensioni, di far divertire e regalare un momento di evasione dalla vita di tutti i giorni. E per quando canterà Marco abbiamo già preparato una tombola per distrarci e non pensare a quello che si sta ascoltando».

«È talmente geniale l’idea di questo spettacolo che non potevo non averla avuta io. Dopo anni di solitudine mi sono detto…voglio fare qualcosa di diverso, mi ci vorrebbe un cantante! Ho chiesto qua e là, ma erano tutti impegnati, non c’è stato verso. S’era liberato Maini è stato l’unico che mi ha detto di sì».

«Tra di noi ci sono differenze sostanziali ma anche tante cose in comune a partire dal fatto che in fondo tutti e due raccontiamo la vita, le emozioni, i sentimenti, l’amore, l’amicizia e anche la disperazione perché anche un comico può essere malinconico».

Infine, Marco Masini: «Vogliamo regalare un’emozione a 360 gradi da qui l’idea del” versus”, un modo per poter esprimere alla gente i tanti punti di vista della vita, dell’amore, della rabbia, della gioia, del dolore che ognuno ha».

«Durante questo spettacolo affronteremo la vita a 360 grandi con profondità e leggerezza. Tutti gli aspetti del nostro carattere, con parole, musiche e risate. Amori, rabbia, tradimenti, donne».

«Vogliamo far riflettere ridendo. Pur partendo da prospettive diverse e da un modo differente di raccontare le cose, abbiamo entrambi uno sguardo attento sul mondo. Anche nel comico, accanto al lato spensierato c’è un profilo più serioso, se non addirittura malinconico e triste. Si aggiusta tutto con l’ironia: in ciò la comune toscanità gioca un ruolo fondamentale».