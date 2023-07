Orchestra e coro Punto di Valore: sulla scalinata del Folklore la magia della musica

Orchestra e coro Punto di Valore: sulla scalinata del Folklore la magia della musica

TERMOLI. Una serata magica poggiata su note musicali, voci e suoni apprezzati e applauditissimi fino all’ultimo brano, da una folla strabocchevole sui gradini della scalinata del Folklore.

Questa è stata la location del Concerto di Orchestra e Cori Punto di Valore andato in scena ieri sera. I maestri Gianluca De Lena, Basso Caruso hanno avuto il supporto di due nuovi ragazzi, che davvero hanno un futuro roseo davanti a loro, Marianna De Tomo e Giuseppe Mastromatteo ma anche le voci dei bambini che, oltre a suscitare tanta tenerezza, hanno mostrato molta affinità eseguendo brani non certo semplici per la loro età. Va pensiero dal Nabucco di Verdi, Figaro dal Barbiere di Siviglia di Rossini e il Nessun dorma di Giacomo Puccini e poi l’Isola che non c’è di Bennato.

Bravissime come sempre le ragazze che sono la vera sorpresa dell’ultimo coro nato in ordine di tempo, quello delle donne, voluto esclusivamente da colui al quale è stata dedicata l’intera serata, il maestro Alessandro Di Palma.

Un tributo grande al suo ricordo, con la signora Anna Maria e la sua piccola figliola che hanno ricevuto una targa in memoria del marito con tutto il teatro in piedi sfociato in un lunghissimo e commovente applauso.

Come ha detto il presentatore della serata Peppe Nacci, "Alessandro era comunque presente sul palco e tra il pubblico per godersi la meraviglia che insieme ai suoi due amici e colleghi erano riusciti a creare". Questo concerto è stata la prima uscita pubblica dell’associazione, doveva esserci quella del concerto di Natale ma la scomparsa di Alessandro aveva vanificato tutto. Le donne davvero sono state la bella scoperta e con le loro voci, amalgamate a quelle dei loro figli, hanno fatto tremare per l’emozione le corde del cuore.

Ora per chi si è perso questa serata affascinante ha la possibilità di poterli ancora vedere all’opera sabato 15 davanti alla Chiesa Monte Carmelo nel concerto per le feste del Carmelo.

Galleria fotografica