Grande successo ed emozioni per il "Galà della Danza 2023"

TERMOLI. Dopo il grande successo della edizione 2022, si chiude il sipario sul “Galà della Danza 2023”.

Tanti gli applausi al Palasabetta lo scorso 9 luglio, per l'eccezionale saggio di fine anno della “A.s.d. Termoli Danza” di Antonella De Blasiis che si è rivelato un capolavoro artistico degno dei più grandi palcoscenici.

Lo spettacolo ha avuto inizio con l'entrata in scena dei giovanissimi allievi del primo e secondo ciclo del corso “Giocodanza” con " Vi presentiamo Lulù". Per molti di loro era la prima volta su un palco ma se la sono cavata benissimo sotto la direzione artistica della loro insegnante Simona Fanaro.

Un momento emozionante che ha permesso di mostrare lo studio, l’impegno e la crescita personale di ogni allievo.

In seguito il pubblico è stato avvolto in una fiabesca e magica atmosfera con l'esibizioni di un grande classico della danza: "Lo Schiaccianoci", diviso in due atti "La Vigilia di Natale" e "Il sogno di Clara", con le musiche di Pëtr Il'ič Čajkovskij e le coreografie di Giuseppe Protano e Simona Fanaro, che ha visto in scena quasi tutti gli allievi della scuola.

Protagonista del capolavoro senza tempo di Čajkovskij è stata la bravissima Azzurra Lemme nel ruolo di Clara, accompagnata dal ballerino professionista e coreografo Giuseppe Protano.

Con la partecipazione straordinaria di Giusy Fanaro nel ruolo del signor Drosselmeyer, lo zio di Clara, di Andrea Sapone e Patrizia Pietropaolo nei ruoli del Signor e signora Stahlbaum, e Mariagrazia Lombardi e Maria Antonietta Rovere come nobili invitate alla festa.

Dopo le esibizioni di classico, un intermezzo travolgente del gruppo di Zumba, sotto la guida della Zin Antonella De Blasiis che ha dedicato la serata a una ex allieva Patrizia Alfieri, salita prematuramente in cielo a causa di un male incurabile.

Un momento denso di emozioni e in cui pochi sono riusciti a trattenere la commozione.

Nella seconda parte dello spettacolo si è passati alla danza moderna e contemporanea con le coreografie di Giusy Fanaro, Simona Fanaro e Rosy Loconte sui brani: "Let's get it started"; "This is it"; "Come le onde"; Welcome in the U.K.; Love love love"; Super soubrette"; Anna e Marco"; Little twist"; Tu si 'na cosa grande" e "Strangers".

Tra i balletti di repertorio classico e le coreografie di danza moderna e contemporanea ha preso forma una serata magica e sicuramente indimenticabile.

Le varie esibizioni sono state accolte tra il plauso generale dei numerosi spettatori che hanno apprezzato tutte le coreografie andate in scena.

A proposito della danza contemporanea sulle note della canzone "Strangers" si è vissuto un momento davvero unico, grazie a l’intensità interpretativa e la levità del movimento di un'artista eccezionale Giusy Fanaro, ex allieva della scuola.

Tra tormentoni del momento e classici della musica internazionale si è arrivati al gran finale, dove con tutti gli allievi sul palcoscenico c’è stata un’enorme esplosione di gioia e felicità per la consegna del diploma di fine percorso accademico alla ballerina Azzurra Lemme, con massima soddisfazione della direttrice artistica Antonella De Blasiis.

Tanti gli allievi che hanno reso questo Galà indimenticabile.

Per il balletto classico: Giulia Sveva Finizio, Giada Mangiarape, Anastasia Ciccaglione, Giulia Sveva Finizio, Alessia Gigante, Laura Parente, Emna Sarchione, Rita Sutera, Jasmine Capecce, Elvira De Piano, Alice di Carlo, Viola Moscato, Melissa Romano, Serena Romano, Laura Ruberto, Noelle Sale, Irene Zupa, Alessia Cacchione, Beatrice Cannarsa, Jennifer Capecce, Azzurra Carotenuto, Alessia Consiglio, Sara Danaila, Sofia d'Abramo, Chiara Luce D'Ascanio, Carola Favale, Maura Natale, Nicoletta Petrone, Gaia Marie Riccio, Anna Staniscia, Linda Telleri, Maristella Baistrocchi, Marco Carluccio, Anita Borgia, Alice Caccavone, Gaia Caccavone, Nicole Di Carlo, Serena Gaita, Eleonora Liscia, Ariel Manes, Rita Mangifesta, Sara Pecorari, Francesca Sassi e Alessia Zupa.

Per la danza moderna e contemporanea:

Giusy Fanaro, Anastasia Ciccaglione, Giulia Sveva Finizio, Alessia Gigante, Alisa Kopaneva, Azzurra Lemme, Giada Mangiarape, Rocco Morra, Francesco Dentico, Laura Parente, Emma Sarchione, Jessica Staniscia, Rita Sutera, Jasmine Capecce, Elvira De Piano, Alice di Carlo, Viola Moscato, Melissa Romano, Serena Romano, Laura Ruberto, Noelle Sale, Irene Zupa, Alessia Cacchione, Beatrice Cannarsa, Jennifer Capecce, Azzurra Carotenuto, Alessia Consiglio, Sara Danaila, Sofia d'Abramo, Chiara Luce D'Ascanio, Carola Favale, Maura Natale, Nicoletta Petrone, Gaia Marie Riccio, Anna Staniscia, Linda Telleri, Maristella Baistrocchi, Marco Carluccio, Anita Borgia, Alice Caccavone, Gaia Caccavone, Nicole Di Carlo, Serena Gaita, Eleonora Liscia, Ariel Manes, Rita Mangifesta, Sara Pecorari, Francesca Sassi e Alessia Zupa.

Il saggio ha permesso di condividere con il pubblico un anno di duro lavoro. Un grande successo dunque, che conferma la solidità di una scuola che mira a diventare un punto di riferimento per lo studio della danza.

Galleria fotografica