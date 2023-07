«Lo strano incontro» è fantastico: Panariello e Masini danno spettacolo al Teatro Verde

TERMOLI. Sarà stata anche la data zero del nuovo spettacolo teatrale di Giorgio Panariello, ma il primo teatro che ha dato il via al tour, è stato il Teatro Verde di Termoli al Parco Comunale, che ha visto un autentico sold –out.

Tanti applausi di approvazione per questa nuova formula molto intelligente, artisticamente parlando, che ha avuto il noto attore comico toscano.

Lo spettacolo ha preso il via martedì 11 luglio per l’Adriatika - Festival di migrazioni creative. “Panariello vs Masini - Lo strano incontro”.

Lo scorso anno Giorgio Panariello aveva portato i suoi famosi personaggi, Merigo, Silvano che ha una “voglia di lavorare saltami addosso”, Simone “Si vede il Marsupio”, Cicci pieno di soldi.

Al Teatro Verde lui solo era il mattatore dello spettacolo, quest’anno Giorgio non ha voluto correre il rischio di portare sul palco uno spettacolo ripetitivo e allora gli si è accesa la lampadina delle idee: “Mi serve un cantante che possa spezzare e nel frattempo riesca a tenere gasato il pubblico”, mentre si cambiava tra un personaggio e l’altro. Ecco che tra toscani ci si intende subito: Giorgio e Marco binomio perfetto. Loro al di là delle battute per pubblicizzare lo spettacolo, i due sono grandi amici e gli amici a volte si aiutano a superare momenti negativi e ne vogliono rilanciare l’immagine. Marco Masini fu talmente etichettato, marchiato ingiustamente sicuramente per invidia del successo delle sue canzoni, che alla fine cadde in una sorta di crisi depressive, invece lui è un grande artista e merita un ritrovato successo. Questo Giorgio Panariello lo ha capito e così è nato questo insolito ma splendido connubio. L’unico particolare che divide i due è il tifo calcistico, Masini tifosissimo della Fiorentina ed il suo sogno era giocarci e allenarla, per ora si accontenta di tifarla, Panariello tifosissimo del Milan.

Vi consigliamo vivamente se volete trascorrere due ore abbondanti di divertimento e ascolto di bellissime canzoni questo insolito incontro artistico fa davvero per voi. Oggi tappa numero uno a Bologna.

