Verso la Notte Fucsia, aspettando il concerto di Giuliano Palma

MONTENERO DI BISACCIA. Sarà il concerto live gratuito di Giuliano Palma, lo storico frontman dei “Casino Royale”, l’evento clou della straordinaria Notte Fucsia in programma sabato 22 luglio 2023 a Montenero di Bisaccia in Piazza della Libertà.

L’iniziativa, che da diversi anni raccoglie consensi unanimi da parte di turisti e residenti, avrà come sempre inizio alle ore 19 con le attività di intrattenimento e di food & beverage.

Alle ore 22, quindi, sarà la volta dell’atteso concerto gratuito di Giuliano Palma, uno dei più talentuosi e acclamati artisti italiani, noto per la sua voce unica e la sua capacità di coinvolgere il pubblico con performance straordinarie.

Con una carriera che abbraccia generi come il soul, il funk, il pop, il rock il reggae e l’R&B, Giuliano Palma ha conquistato il cuore di numerosissimi fan in tutto il mondo, grazie a hit indimenticabili, tra le quali "Come le viole" e "Che cosa c'è".

Nel corso del concerto non mancherà il suo ultimo singolo “Satellite”, una travolgente melodia latina rivoluzionata dall’inconfondibile stile di Giuliano Palma.

L'esibizione di Giuliano Palma promette di essere quindi un momento magico, in cui il pubblico potrà godere di una serata indimenticabile di musica e divertimento. L'energia travolgente dell'artista, unita al suggestivo scenario di Piazza della Libertà, creeranno un'atmosfera unica e coinvolgente.

Non mancate all’appuntamento con la buona musica e con una serata di festa eccezionale, all’insegna della spensieratezza e delle “good vibes”: vi aspettiamo!