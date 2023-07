Il canto popolare del Sant'Antonio anima l'estate termolese

Il canto popolare tradizionale del Sant'Antonio Abate

TERMOLI. Il gruppo Jervelelle- Terzo Millennio ha rimesso in scena, per uso e consumo dei turisti tanti presenti a Termoli, il canto popolare tradizionale du Sant’Antugne, che da prassi viene cantato in strada la sera del 16 gennaio vigilia della festività del Sant’Antonio abate.





Tanta la gente che si è ritrovata per le strade per ascoltarli e tra questi tanti turisti stranieri, presenti nella nostra città, che hanno ripreso tutto per avere un ricordo popolare di questa terra. È sicuramente una bella idea quella di riproporre in estate tutti questi eventi culturali tradizionali, anche per i tanti termolesi che risiedono lontano da Termoli.

Ieri sera, lungo tutto il percorso Corso Nazionale e Borgo Antico è stato tutto un corteo di persone che accompagnava i cantori, tra cui l’inossidabile Peppine “Ciurcill” icona storica del gruppo con il suo magnifico Patapum.

Galleria fotografica