Un pomeriggio a Piè di Castello con Alex Britti e Amedeo alla Cala Sveva

Amedeo Grieco e Alex Britti alla Cala Sveva

TERMOLI. Pomeriggio di relax per due personaggi del mondo dello spettacolo, il comico e attore Amedeo Grieco e il cantautore e chitarrista doc Alex Britti, sorpresi, per così dire, nella cornice della Cala Sveva.

L'occasione del lancio di una serata del locale balneare, aperta ai giovani, per uno scambio di battute sempre con la proverbiale ironia di Amedeo, stavolta senza il suo compagno di merende Pio D'Antini, anche lui aficionados a Pié di Castello, con Britti che torna in Molise dopo il successone avuto a Guglionesi poco più di un mese fa, nel concerto del primo giugno per Sant'Adamo.