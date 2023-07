Tradizioni e musica nell'avvincente Good Time Blues Fest

Il tombolo porta la tradizione nel Good Time Blues Fest

GUGLIONESI. Quando le culture si fondono si crea qualcosa di speciale, di bello e anche di emozionante.

Vedere giovani donne provenienti da ogni parte del mondo, lavorare il tombolo con le signore guglionesane dell'Arci insieme alle due mascotte, Eliana di 8 anni e Grazia di 10, è qualcosa di puro, di genuino.

Con la loro maestria, le signore dell'Arci hanno accolto queste giovani donne, insegnando loro la magnifica arte del tombolo.

Le mani che si intrecciano fanno da padrone e fanno da cornice a un momento di guglionesanità verace. Quella di un tempo che si tramanda di generazione in generazione.

Nel piccolo chiosco della Biblioteca comunale, sempre a Castellara, c’è un mix di esperienze e culture che sfocia nella bellezza negli occhi di guarda e ne rimane estasiato.

Tutto questo è il Good Time Blues Fest.

Donare agli altri il proprio sapere, così come per il tombolo anche per gli altri corsi a cui i tanti artisti partecipano in questi lunghi e caldi giorni.

Non solo blues ma anche tanta amicizia e ospitalità.





Come quella che ci racconta Federica cantante nel gruppo “London blues collective” che vede come protagonista anche Daniele Antenucci, organizzatore per la parte musicale del festival.

È lei che ci racconta, durante l’intervista rilasciata ai nostri microfoni quanto siano accoglienti i guglionesani.

“Per me è la seconda edizione. Questa volta ho un’agendina con me. Perché sono tante le persone che mi hanno invitata a prendere un caffè o a cena nelle proprie case. Per arrivare qui a Castellara ci impiego mezz’ora, perché tutti ci salutano e ci fermano. È bellissimo”.

Una grande famiglia. Una famiglia voluta tanto da Daniele Antenucci, anima della band che da anni vice a Londra ma che la guglionesanità ce l’ha nel cuore e la porta sempre con sé.

È soddisfatto, emozionato e anche “gasato”, perché un evento così magico ha conquistato i cuori di tutti.

Nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 14 luglio, abbiamo anche visto l’arrivo del batterista storico di B. B. King, Tony Coleman. Un colpaccio per il Good Time ma soprattutto per la comunità guglionesana.





Nella tarda serata, ad allietare l'evento, anche il gruppo folk dei "Bufù", che hanno intrattenuto i tanti ospiti che, per l'occasione, si sono ritrovati a mangiare in piazza. Mentre il gruppo suonava e cantava i brani popolari, tante sono state le ballerine che subito si sono esibite danzando. Apoteosi per gli occhi.

