Danilo Rea infiamma Altilia, musica e colori per la prima di 'Storie in Musica'

Bojano, Campobasso E Silvia Mezzanotte è già sold out. Martedì 18 luglio alle 21.30 il secondo concerto inserito nella rassegna al teatro romano.

SEPINO. Ieri sera, apertura nobile al teatro romano di Altilia. Super concerto di Danilo Rea che ha amplificato alla sua maniera le suggestioni del sito archeologico per la 'prima' di ‘Storia in musica’.

Già sold out lo spettacolo di domani sera (martedì 18 luglio) che proietterà sulla scena in pietra calcarea della struttura architettonica che impreziosisce il sito archeologico di Sepino, un’artista che ha contribuito a scrivere pagine eccellenti nella storia della musica italiana: Silvia Mezzanotte.

L’interprete bolognese, già voce dei Matia Bazar in un due diverse fasi del post Antonella Ruggiero, presenterà i brani del suo ben articolato repertorio personale. Spettacolo dal titolo piuttosto esplicito: “Per un’ora d’amore” segno che saranno della serata diversi brani che hanno reso celebri i Maria Bazar: da ‘Messaggio d'Amore’ (con cui Silvia Mezzanotte vinse il Festival di Sanremo nel 2002), a ‘Brivido caldo’ e, andando più indietro, alle immortali ‘Vacanze romane’ e ‘Solo Tu’.

Un concerto atteso che è un omaggio alla musica d’autore e alle più grandi voci femminili del passato, ma anche l’occasione per apprezzare un’artista che ha fatto della propria straordinaria vocalità lo strumento per entrare nel cuore e nei gusti raffinati del pubblico.

Silvia Mezzanotte sarà accompagnata da Simone Sala al piano e Lorenzo Mastrogiuseppe al basso. Il concerto esalta una rassegna che punta forte sulla qualità degli ospiti e sulla capacità di questi di rendere ancora più speciale il contesto ambientale storico e peculiare in cui l’esibizione s’inquadra. A stimolare ulteriormente l’interesse dell’audience - come ieri sera (foto) - la performance scenografica in video mapping a cura di Alessandro Valentini e Vincenzo Villani.

‘Storie di musica’ proseguirà venerdì 21 luglio con Piero Ricci e la Piccola Orchestra Ecletnica; chiusura il 28 luglio con il trio Boltro-Rolli-Sala per ‘Double drums sextet’. Tutti gli spettacoli sono in programma alle 21.30.