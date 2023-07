Musica, cabaret e devozione: Nduccio fa il pienone a Castellara

GUGLIONESI. Due eventi in una sola serata, quella di sabato 15 luglio. E Guglionesi torna a essere attrattiva. Viva.

E questa volta non è solo il blues, con i suoi 250 ballerini da ogni parte del mondo che da mercoledì popolano la cittadina, ma anche la sana e verace comicità del comico abruzzese Nduccio.

Invitato per la festività religiosa della Madonna del Carmelo, il mattatore e one man show, ha intrattenuto i tanti cittadini e turisti accorsi per un'ora di pura leggerezza, nella piazza antistante il municipio di Guglionesi.

Sold-out a Castellara così come nella piazzetta.

Torna a brillare Guglionesi grazie al lavoro delle tante associazioni e dei comitati feste.

Nduccio ha ricordato di essere stato tante volte ospite nella cittadina, così come al grand hotel Aljope, ricordando quanto Guglionesi l’abbia sempre accolto in maniera calorosa.

Tanti gli sketch che hanno innescato applausi ma anche e, soprattutto, tante risate.

La promessa: insieme al parroco don Stefano Chimisso, ha deciso di trascorrere un’altra giornata, questa volta in inverno, dedicata alla solidarietà.

Guglionesi ti aspetta!

Nel pomeriggio di domenica 16 luglio, invece, ha avuto luogo solenne processione per le vie del paese.

Nella serata, la banda di Conversano ha allietato gli appassionati davanti al sagrato della chiesa Madre e, poi, infine, tutti in piazza a Castellara, per il sound blues.

Galleria fotografica