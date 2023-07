Emozioni in musica al concerto "Punto di Valore" alla Madonna del Carmelo

Concerto Punto di Valore alla chiesa della Madonna del Carmelo

TERMOLI. A distanza di solo sei giorni dallo spettacolo offerto sulla scalinata del Folklore inserito nel cartellone dell’Estate Termolese, l’Orchestra giovanile e Cori Punto di Valore concede il bis, e che bis, nell’ambito dei festeggiamenti della Madonna del Carmelo, davanti ad un numerosissimo pubblico attento e partecipativo fino all’ultima esibizione.

Una conferma della bontà del lavoro fatto dai maestri storici che hanno creato questa splendida opera d’arte, Gianluca De Lena, Basso Cannarsa e certamente il non dimenticato Savino Alessandro Di Palma, scomparso lo scorso fine anno.





A dare una mano alla direzione musicale, due bravissime allievi, Giuseppe Mastromatteo e Marianna De Tomo che si occupano di dirigere le ragazze e i bambini del coro. Anche in questa occasione, hanno dato tuti il meglio di loro con il repertorio pop italiano ed internazionale. Tra questi la splendida "Viva la Vida" dei Coldplay, "Whatever" degli Oasis, la versione strumentale di "Oye como va" di Santana, un tributo a Fabrizio De André, un medley di Ornella Vanoni, "Ti vengo a cercare" di Franco Battiato, "Maledette Malelingue" di Ivan Graziani, brani di opera italiana come "Il Barbiere di Siviglia", "Nessun dorma", e la bellissima e immortale "Hallelujah" di Leonard Choen.

Per la chiusura cantata suonata e diretta insieme la splendida "Adiemus" meglio conosciuta per la discesa dalle scale della famosissima trasmissione tv Ciao Darwin, della bellissima ragazza nei panni di Madre Natura.

Alla fine tripudio di applausi a tutti per la splendida esibizione dell’Orchestra e Cori Punto di Valore che sono ormai certificati come valore aggiunto al panorama artistico musicale termolese.

Galleria fotografica