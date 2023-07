Termoli come Ibiza, il deejay Mark Di Meo presenta l'House of vibes 2023

TERMOLI. Quando un termolese lascia la propria terra, lo fa per cercare un futuro lavorativo o di studio migliore.

Questo è successo a un ragazzo che noi conosciamo fin da quando era bambino. Per un po’, però, di lui non abbiamo saputo più niente, poi all’improvviso il boom.

Il giovane dj stava sbancando negli Stati Uniti, portando in alto le sue origini. Nel tempio dei producer musicali mondiali, il nostro Mark Di Meo si è fatto strada e si è affermato come grande dj grazie alla sua bravura e alle sue produzioni.

Il nostro Mark, oggi 40 enne, vive ormai da anni a Los Angeles in California, è sposato, ha un figlio, ed è un Dj internazionale, produttore, remixer e CEO di Soulstice Music Label.

Le sue apparizioni includono i più grandi centri di clubbing in tutto il mondo. Da Italia, Grecia, Spagna, Regno Unito, Olanda, Svizzera, Stati Uniti, Cina, Messico, Germania, Costa Rica, Emirati, Angola, Isole del Mozambico, Polonia, Giappone, Corea del Nord, Sud Africa e altro ancora.

Mark ha suonato al fianco di grandi come Louie Vega, Kerri Chandler, Terry Hunter, Joe Claussell, Kenny Dope, Hector Romero, Kenny Carpenter e molti altri. Attualmente sta lavorando con alcune delle migliori etichette House del mondo come Defected, Soulstice Music, Quantize, Solid Ground, King Street Sounds, Reel People Music, Sedsoul e la lista continua.

È l'ideatore e organizzatore di "Soulstice Music Celebration", "House of Vibes" e "Suevian" che sono alcuni dei più grandi Soulful & Deep House Party in Italia e in tutto il mondo (Miami WMC, ADE Amsterdam...).

Queste feste includono sempre artisti del calibro di Louie Vega, Kenny Carpenter, Yass, Hallex M, Guy Robin, Sean McCabe, Master Kev, Duce Martinez, N'Dinga Gaba, Oscar P, Souldynamic, Dave Doyle, Tony Loreto, Pablo Martinez, Rafael Moraes, Rightside e nomi più importanti della scena musicale. Mark continua ad andare sempre più forte nello Studio e nel Djing e speriamo di vederlo presto su una pista da ballo!

Ora è da qualche settimana è tornato nella sua Termoli e con il suo collaboratore fidatissimo Mike Tozzi, altro personaggio di spicco che di Termoli, che vive a Milano e con Mark è sempre a stretto contatto. Mike è un esperto creatore di cocktail e insieme a Mark sono in pieno fermento perché, da mercoledì, prende il via il festival 2023 “House of Vibes”.

Termoli sembrerà una enorme disco che ricorderà quelle alla moda e frequentatissime ad Ibiza. Oltre una ventina di Dj di fama internazionali prenderanno parte a questo grande festival.

Mark nella intervista che ci ha rilasciato, in esclusiva assieme a Mike Tozzi, ce ne ha rivelato solo uno di nome, e che nome aggiungiamo. Gli altri sono già a Termoli, ospiti nei vari alberghi diffusi, pronti a far scatenare la movida termolese e bassomolisana.

Mark Di Meo orgoglio termolese è stato premiato qualche anno fa del premio Gente di Mare, che si dà a quei termolesi che si contraddistinguono portando in alto il nome di Termoli.

Oggi, lui è davvero tra i grandi del settore producer musicali, senza esagerare, al mondo. Termoli in questi quattro giorni di musica e ballo e divertimento sarà la capitale della House Music. Mark DI Meo termolese the best in town.

