Termoli Summer Festival: con Aka 7even, Nesli e Aiello c'è anche Luigi Strangis

TERMOLI. Si terrà dal 21 al 23 luglio prossimi la prima edizione del “Termoli Summer Festival”.

La manifestazione è stata organizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Termoli ed offrirà tre serate per i più giovani all’insegna della buona musica con la partecipazione di quattro artisti blasonati del panorama musicale italiano oltre a diversi dj che si alterneranno alla consolle per far ballare tutto il pubblico presente.

Nomi di forte richiamo per i più giovani al parco comunale “Girolamo La Penna”, location scelta per l’evento, dove si potrà assistere alle esibizioni di Nesli, Aiello, Aka7Even e Luigi Strangis.

Di seguito le tre serate in programma, tutti i concerti sono gratuiti.

Gli eventi prenderanno il via dalle ore 18, le esibizioni degli ospiti principali sono invece previste dalle ore 21 in poi:

21 luglio: Nesli, open act Beat Street.

22 luglio: Aiello & Aka7Even, open act No Rules e Technology.

23 luglio: Luigi Strangis, open act Villa Paraiso.

Per tutte le altre informazioni relative al “Termoli Summer Festival” è possibile consultare le pagine Instagram e Facebook di Estate Termolese.

Invitiamo i nostri lettori, inoltre, a scaricare l'app estateatermoli.it.

