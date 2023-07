Star della musica in città per House of Vibes, benvenuto Jonas Blue

TERMOLI. Jonas Blue, pseudonimo di Guy James Robin (Londra, 2 agosto 1989), è un disc jockey e produttore discografico britannico e oggi è a Termoli. Ha raggiunto la notorietà internazionale nei primi mesi del 2016 con il singolo Fast Car, cover in chiave tropical house dell'omonimo successo di Tracy Chapman. Ha fatto il suo esordio nel mondo della musica nel dicembre 2015, pubblicando con l'etichetta discografica Virgin Music il suo singolo d'esordio, Fast Car, cover dell'omonima canzone incisa e portata al successo da Tracy Chapman nel 1988. Il singolo, nei primi mesi del 2016, ha scalato le classifiche internazionali, raggiungendo la prima posizione in Australia e Scozia, il secondo posto in Regno Unito, Germania, Nuova Zelanda e Svezia e risultati lusinghieri in tutti i paesi in cui è stato pubblicato.

Il singolo è stato inciso in collaborazione con la cantante britannica Dakota. Nel giugno 2016 è stato pubblicato il suo secondo singolo, Perfect Strangers, in collaborazione con JP Cooper. Questa icona star internazionale di grande prestigio oggi è a Termoli perché lasciando da parte tutti gli impegni, d’accordo con altri colleghi producer, ha voluto fare un regalo di compleanno al suo grande amico e collega producer internazionale termolese di nascita Mark Di Meo, che oggi compie 40 anni, Mark che sarà protagonista assieme ad altri 14 DJ internazionali del festival a Termoli House of Vibes. Un regalo di compleanno eccezionale per Mark, ma anche una presenza prestigiosissima nel campo musicale internazionale a Termoli quella di Jonas Blue.