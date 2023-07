Nesli accende il Termoli Summer Festival, rassegna che promuove anche gli artisti locali

TERMOLI. Vent'anni di carriera ormai alle spalle da solista, dopo il primo lavoro discografico del 2003, ma è dal 1999 che Nesli, al secolo Francesco Tarducci, è sulla breccia.

Fratelli di Fabri Fibra, Nesli, cantautore, rapper e produttore discografico, è stata la star della prima delle tre serate del Termoli Summer Festival.

Un debutto nel debutto, perché la rassegna musicale ospitata al parco comunale, che ha proseguito quanto inaugurato lo scorso anno sotto diverse insegne, vuole rappresentare un momento di spettacolo ma anche di promozione degli artisti locali, che non a caso ieri sera dalle 21 si sono alternati per circa due ore, con tre tracce a testa, compresi dei balletti, fino al momento in cui è entrato in scena Nesli.

Una cornice di pubblico di appassionati, non estesissima, ma che ha seguito con grande passione oltre un'ora di esibizione del 42enne nativo di Senigallia, che con estremo garbo, c'è da ribadirlo - non è un fattore scontato nel mondo che oggi viviamo - ha saputo miscelare voce, musica e testi dimostrandosi un artista di valore.

Parco comunale che ha ospitato anche stand e presidiato da forze dell'ordine e associazioni di volontariato, con strade chiuse previste nell'ordinanza. Il Termoli Summer Festival è partito, dunque, forse un po' in versione diesel, ma l'entusiasmo che è stato mostrato per Nesli è sintomo di una formula che funziona e che sarà riproposta anche stasera e domani, prima con Aiello e Aka7Even, quindi Luigi Strangis.