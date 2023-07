«Le donne di Puccini», applausi al duo Pollice nell'esecuzione al pianoforte

TERMOLI. Dopo l’ampio successo già riscosso nella precedente edizione, il Duo pianistico dei fratelli Aurelio e Paolo Pollice ha portato in scena lo spettacolo “Le donne di Puccini”, mercoledì scorso, 19 luglio, al Cinema Sant’ Antonio per Termoli Musica 23, accompagnando il pubblico lungo un percorso lirico sulle arie più belle del famoso compositore lucchese.

I due pianisti hanno presentato i brani che andavano ad eseguire al pubblico, corredandoli di spiegazioni e riflessioni con garbo e virtuosismo. Partendo da Manon Lescaut, hanno proseguito con La bohème, Tosca, Madama Butterfly per chiudere con Turandot, ripercorrendo le opere di Puccini attraverso le sue figure femminili: ogni sfumatura dell’animo di queste donne è stata interpretata dal duo Pollice, che ha messo in scena un accattivante spettacolo musicale, rendendo onore non solo a Puccini e alle sue protagoniste, ma anche alla loro fama di artisti in campo nazionale e internazionale: i due pianisti hanno saputo ancora una volta meritare il caloroso applauso del pubblico, riconfermandosi attenti interpreti e impeccabili virtuosi del pianoforte.

La sessione estiva della stagione terminerà con il concerto del 27 agosto, che si terrà, diversamente dal solito, nella maestosa cornice del Duomo di Termoli alle ore 21 con ingresso gratuito, e vedrà duettare il maestro Pino Nese – direttore artistico della manifestazione – insieme all’organista molisano Davide Mariano.

