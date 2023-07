Pubblico delle grandi occasioni con Aiello al Termoli Summer Festival

TERMOLI. Entusiasmo alle stelle al Parco comunale per quella che si preannuncia una lunga serata nell'ambito del Termoli Summer Festival. Manifestazione giunta al suo clou nel quarto sabato di luglio. Dopo il debutto con Nesli, stasera dalle 21.45, minuto più minuto meno, spazio ad Aiello, impegnato in un concerto dai tempi tradizionali e finalmente con un pubblico delle grandi occasioni, che meritava di esserci già dalla serata di venerdì. In larga parte giovani e giovanissimi, ma non solo. Ritmo ballabile e pezzi più romantici nel repertorio di Aiello, accolto da una vera e propria ovazione. Serata lunghissima, dicevamo, che si chiuderà con Aka 7even.