Che serata "Loca", con AKA 7even fan in delirio al Termoli Summer Festival

Termoli Summer Festival: il concerto di AKA 7even

TERMOLI. Nel solco dell’entusiasmo profuso dai fan di Aiello, anche l’esibizione del 22enne AKA 7even (al secolo Luca Marzano) al parco comunale di Termoli ha infiammato il pubblico del Summer Festival al parco comunale.

Poco più di mezz’ora di concerto assolutamente adrenalinico con grande empatia e coinvolgimento del pubblico, tanto da far salire un ragazzo, Claudio, per cantare assieme, ma anche “interrogare” la platea, in un divertito dialogo con la folla che lo acclamava.

La seconda serata della rassegna che quest’anno ha debuttato con insegne proprie, dopo l’esperienza differente del 2022, ha centrato il bersaglio, dimostrando di essere formula vincente, con qualche accorgimento e magari una migliore promozione, anche per far affluire follower musicali da altri territori.

Personaggi sempre resi noti dalla partecipazione ai talent, vedi Amici, ormai percorso preferenziale per affermarsi nel mondo dello spettacolo, ma visto il delirio vissuto ieri tra gli aficionados di Aiello e AKA 7even, il messaggio arrivo a bersaglio, come nel doppio “Loca”, proposto come ultimo brano e bis.

Stasera si chiude, con Luigi Strangis e open act Villa Paraiso, sempre dalle 21.

