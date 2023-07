«Montenero si tinge di fucsia», piazza gremita per il concerto di Giuliano Palma

MONTENERO DI BISACCIA. Dalla pagina social della sindaca di Montenero di Bisaccia, Simona Contucci, la soddisfazione per la riuscita della Notte Fucsia, di sabato 22 luglio, in piazza della Libertà.

«Straordinario Giuliano Palma, un frontman come pochi: talento, ironia e presenza scenica. Un vero bagno di folla per la prima tappa del suo nuovo tour. Montenero si tinge di fucsia e saluta con i grandi numeri il concerto dell’estate. Grazie a tutte le attività, alle forze dell’ordine e alle associazioni che hanno reso possibile tutto questo! Brava la consigliera delegata alla Cultura Cabiria Calgione per averci messo il cuore. Ps: un bel grazie anche ai nostri operatori che silenziosamente hanno ripulito il paese ieri mattina dopo una lunga notte di divertimento».

