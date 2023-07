Musica e canto che passione! La Corale Città di Termoli entusiasma

Il concerto della Corale Città di Termoli

TERMOLI. Trentun anni compiuti e non li dimostra affatto. L’associazione “Corale Città di Termoli” è sempre presente sulla scena, più pimpante che mai.

Era il 1992, quando sotto l’egida dell’Amministrazione Comunale si presentarono al pubblico termolese. Oggi vediamo ancora la presidente dell’associazione la signora Concetta Lisi, Aldo Cacucci, Gianni Ferrante, Aristide Rescigno, il maestro Carmine Mascitelli assente però al Concerto Estate 2023, che è stato sostituito degnamente e lodevolmente dal maestro Vittorio Di Cesare.





Abbiamo ascoltato all’interno della Chiesa Santi Pietro e Paolo, con una temperatura al limite della sopportazione ma con tanto pubblico attento, partecipativo e plaudente, un mix di 11 brani classici italiani e internazionali come gli inni italiani conosciuti su tutto il pianeta, come Volare (Nel bu dipinto di blu), Funiculì Funiculà (con il fattivo contributo del pubblico che ha accompagnato con applausi ritmati il ritornello ), Parlami d’amore Mariù, Reginella, Tammuriata Nera, Il miracolo dell’Amore di N. Rota, colonna sonora del film Il Padrino, i classici internazionali come Moon River, Unchained Melody, come anche la bellissima Can’t help falling in love.





Insomma tanta ammirazione e standing ovation che poi ha richiesto anche il classico bis finale che è stata la celeberrima O Sole mio.

Ad impreziosire la splendida prestazione della Corale con la direzione del Maestro Di Cesare, la pregevole esecuzione musicale al piano della graziosissima ma soprattutto bravissima Francesca Gesualdo di Pietracatella, alla sua prima esperienza come accompagnatrice musicale con la corale Città di Termoli, che nonostante la sua giovanissima età ha alle spalle esperienze notevoli. Lei laureata in pianoforte presso il Conservatorio “Lorenzo Perosi” di Campobasso. Ascoltiamo la musicista Francesca Gesualdo, il Maestro Vittorio Di Cesare e la Presidente della corale Concetta Lisi.

