Storie di musica: ad Altilia il "Double drums sextet"

ALTILIA. Uno show musicale con effetti speciali, brioso, ritmato, travolgente. Si annuncia così l'ultimo spettacolo di 'Storie di musica' al teatro romano di Altilia, in programma venerdì 28 luglio alle 21.30.

Di scena un sestetto con doppia batteria che si dipana sulle strutture armoniche del trio Boltro-Rolli-Sala ovvero Flavio Boltro, trombettista eccellente, tra i più noti e apprezzati a livello nazionale e internazionale - su tutte citiamo la storica collaborazione con il grande Michel Petrucciani - Maurizio Rolli, solido bassista, emblema della miglior fusion made in Italy e il boianese Simone Sala, funambolico ed eclettico pianista, fondatore della band, nonché direttore artistico della rassegna. La doppia batteria di Oreste Sbarra e Armin Siros e la chitarra di Alessandro Florio, jazzista tra i più quotati sulla scena italiana e internazionale, completano la dinamica formazione.

Un gruppo di musicisti di grande sostanza, esaltazione del ritmo puro e di un estro avvolgente che sarà amplificato dal video mapping di Alessandro Valentini e Vincenzo Villani, capaci di illuminare lo sfondo rurale del teatro romano con una serie di incalzanti e ricercate immagini in movimento. Valentini e Villani proiettano la musica in una dimensione più ampia e appagante per gli spettatori che sono stati tantissimi nei primi tre spettacoli della rassegna (Danilo Rea, Silvia Mezzanotte e Piero Ricci con la sua Piccola Orchestra Ecletnica).

Il Double Drums Sextet è reduce da uno straordinario spettacolo offerto in un altro atmosferico teatro all'aperto, quello del Majori Jazz Festival, nella cornice paesaggistica e culturale delimitata dal mare della costiera amalfitana e dal castello di Miramare. Un 'successone' per il combo con doppia peculiare batteria.

Ora, lo spettacolo nel sito archeologico di Altilia, che si annuncia altrettanto elettrizzante con l'aggiunta della video arte e di un sito storico che trasmette di suo brividi e forti suggestioni, teatro di uno degli eventi di spicco dell'estate molisana 2023: da non perdere.

I biglietti sono acquistabili sulla piattaforma ciaotickets a questo link https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/boltro-rolli-florio-double-drums-sextet.