Straordinario successo dei Nomadi, che "Santa Cristina" a Campomarino

Il concerto dei Nomadi a Campomarino

CAMPOMARINO. «Grande partecipazione al concerto dei Nomadi organizzato a chiusura della tre giorni di festeggiamenti in onore di Santa Cristina, la performance canora dello storico gruppo musicale modenese ha coinvolto un numerosissimo e variegato pubblico di tutte le età che ha urlato a squarcia gola i brani più famosi della band.

Ma oltre allo spettacolo canoro, le iniziative proposte e messe in campo hanno fatto registrare partecipazione e apprezzamento specialmente per lo splendido spettacolo pirotecnico in onore della Patrona.





Anche quest' anno la capacità organizzativa di tutti coloro che muovono la macchina della festa patronale è stata eccellente e questo è per me motivo di orgoglio sia come amministratore ma in primis come cittadino di Campomarino». Queste le parole dell’assessore al turismo Michele D’Egidio.

Il sindaco e tutta l’amministrazione Comunale nel complimentarsi con il Comitato festa Santa Cristina, volgono un sentito e caloroso ringraziamento a tutte le associazioni di volontariato e le forze dell'ordine che con il loro prezioso contributo rendono la festa sempre più sicura. Un grazie va anche a tutte le attività commerciali dislocate sul territorio cittadino, che hanno animato ulteriormente la festa mettendo in campo iniziative proprie.

