Clementino live tour: Concerto senza barriere a San Martino

SAN MARTINO IN PENSILIS. È tutto pronto per il concerto di questa sera di Clementino a San Martino in Pensilis.

L'amministrazione comunale ha predisposto all’interno dell'area del concerto uno spazio riservato ai soggetti con disabilità, deambulanti e non deambulanti, con diritto di accompagno e che hanno bisogno di assistenza continuativa. Per il pass potete contattare questo numero 3336186000

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 15.