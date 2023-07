Anche il concerto di Clementino "sbanca", che folla a San Martino in Pensilis

In via Marina sab 29 luglio 2023

Il concerto di Clementino a San Martino in Pensilis

SAN MARTINO IN PENSILIS. Dal concerto senza barriere, una iniziativa inclusiva lodevole promossa dall'amministrazione comunale di San Martino in Pensilis in occasione del concerto di Clementino in via Marina, allo straordinario successo ottenuto dal rapper nello spettacolo di ieri sera, con una folla davvero significativa.

Lo scorso anno tenne banco al festival di Petacciato Marina "Sabbie Mobili", stavolta dopo aver dovuto rimandare l'esibizione a causa del maltempo nella festa patronale di San Leo, la calendarizzazione estiva ha fatto sì che ci fosse ancora più pubblico, sicuramente, al concerto del musicista 41enne di origine irpina.

Concerto inclusivo, perché l'amministrazione comunale aveva predisposto all’interno dell'area uno spazio riservato ai soggetti con disabilità, deambulanti e non deambulanti, con diritto di accompagno e che hanno bisogno di assistenza continuativa.

