Tutto pronto per la 12esima edizione del "Joe's blues festival"

SAN MARTINO IN PENSILIS. Torna l'attesissimo Joe's Blues Festival per la dodicesima edizione, pronto a far risuonare le note avvolgenti del blues nel suggestivo borgo di San Martino in Pensilis il 4 e 5 agosto 2023. Quest'anno l'evento si prepara a stupire il pubblico con un cartellone di artisti straordinari, provenienti da diverse parti del mondo, per offrire due giornate indimenticabili all'insegna della musica e dell'arte.

La rassegna musicale, promossa in collaborazione con l'amministrazione comunale, si è affermata negli anni come uno dei principali festival blues nazionali, richiamando appassionati e curiosi da ogni angolo del paese. Il centro storico di San Martino in Pensilis si trasformerà ancora una volta nella magica "cittadella del blues", accogliendo il pubblico in una cornice suggestiva e coinvolgente, pronta a regalare emozioni uniche.

Il 4 agosto, il festival ospiterà Marco Bartoccioni, musicista dalle radici blues-rock e dal cuore soul. L'incontro tra la tradizione musicale italiana e i suoni di Nashville ha creato uno stile avvolgente e senza tempo, che catturerà l'attenzione del pubblico in un viaggio indimenticabile. Successivamente, LeBron Johnson porterà il calore del Gospel e del Blues dalla Nigeria all'Italia, offrendo un sound intenso e coinvolgente con brani inediti e cover. Il 5 Agosto, Fabiana Testa, nota come Fabi, proporrà con la sua Blues Band un coinvolgente mix di rock e blues. La serata di chiusura sarà affidata a Koko-Jean & The Tonics, una band internazionale capace di creare un'esplosione di Soul, ritmo e Groove, regalando un finale indimenticabile per il festival.

Il Joe's Blues Festival non si limita solo alla musica, ma apre le porte ad altre forme d'arte, creando un'esperienza unica. Durante il primo giorno del festival, gli spettatori potranno godere di un mix affascinante tra illustrazioni, live painting e, ovviamente, musica. Mentre la seconda giornata sarà dedicata al cinema, offrendo agli spettatori l'opportunità di immergersi in un'atmosfera ricca di diversi linguaggi espressivi, sia musicali che visivi. Una fusione unica di arte e cultura si intreccerà nel contesto magico del festival, regalando emozioni per tutti i presenti.

Il festival quest'anno vuole dedicare un momento speciale per onorare la memoria di Lino Joe Musacchio, a cui è stato originariamente dedicato l'evento, e di Giancarlo Graziaplena, fondatore dell'evento, scomparso tragicamente qualche anno fa. In loro memoria, la manifestazione vuole rendere omaggio alla passione per il blues e alla diffusione delle tematiche sociali care a entrambi.

Durante la seconda serata del festival, ci sarà la premiazione del "Premio Giancarlo Graziaplena" al miglior cortometraggio o documentario a tema sociale. Questo riconoscimento è stato organizzato in collaborazione con il South Italy Blues Connection, e vuole promuovere l'arte cinematografica in grado di affrontare in modo sensibile e coinvolgente le sfide sociali che caratterizzano la nostra epoca. Un momento di riflessione e celebrazione per ricordare due figure fondamentali per il festival e per esprimere il valore dell'arte e della musica come strumenti di cambiamento e condivisione sociale.

La festa del Blues è aperta a tutti, e anche quest'anno l'ingresso sarà gratuito, come testimonianza dell'amore e della dedizione dell'organizzazione per la musica e per il pubblico che ogni anno partecipa numeroso. Per maggiori informazioni e prenotazioni, è possibile visitare il sito ufficiale dell'evento joesbluesfestival.it, dove si potranno trovare ulteriori dettagli sull'evento e sugli artisti in programma. Preparatevi a immergervi nell'atmosfera unica e coinvolgente del Joe's Blues Festival 2023, un'esperienza da vivere e condividere con tutti gli amanti della buona musica.

