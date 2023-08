@ruspamusic: nel borgo il videoclip del giovane dj producer Lorenzo Lelli

TERMOLI. C’è tutto un mondo che va esplorato, scoperto e valorizzato. Rappresenta i talenti giovanili che si stanno affermando nei vari campi. In realtà con due rubriche nel corso degli anni, Generazione social e Generazioni rampanti, lo abbiamo fatto.

Ma di ragazzi e ragazze che si fanno largo, mettendosi in gioco, soprattutto nel mondo della musica e delle arti dello spettacolo, ce ne sono davvero molti.

L’ultimo esempio ci è stato fornito nella serata di apertura del Termoli Summer Festival, dove nell’opening dell’esibizione di Nesli si sono alternati sul palco del Parco comunale diversi artisti locali.

Oggi ci occupiamo di Lorenzo Lelli, dj producer emergente di Termoli (@ruspamusic), che domani, mercoledì 2 agosto e il giorno dopo, girerà un videoclip a Termoli, precisamente al borgo vecchio, per un brano che ha composto e prodotto.

«Sarà un evento speciale, verrà la troupe dell'etichetta @greysproductions insieme all'artista che su Instagram vanta di 1,6 milioni di followers @greta_ray_official – ci ha riferito Lorenzo - il brano in questione è una versione dance pop che uscirà a settembre su tutti gli stores digitali e in radio e racconta la storia di una ipotetica persona anziana che raccomanda la nuova generazione di usare al meglio la propria vita perché è un dono che scorre velocemente. Nella canzone stessa viene trasmesso un messaggio importante per i giovani, quello di non dimenticare mai tutto ciò che le persone anziane hanno fatto per loro. È infatti un modo per dare loro dignità anche se questo sistema e la vita porta tutti noi, superato un certo livello di non autosufficienza, ad essere considerati semplici numeri».

È possibile ascoltare l'anteprima su questo link: "Ruspa - Never Let Them Go" su #SoundCloud

«Inoltre nei giorni indicati ci sarà la possibilità di candidarsi come comparse, verrà tenuto conto anche l'abbigliamento in quanto dovrà rispecchiare gli inizi degli anni 90. Sarà gestito tutto sul posto. Vi aspettiamo!»