In cattedrale la "Laude a San Basso"

TERMOLI. L'Academic Symphony orchestra “Gioacchino Rossini” di Termoli sotto la direzione del maestro Domenico Lombardi si esibirà in concerto con i solisti della Aso Rossini “The voice of Italy in the world” - la voce d'Italia nel mondo – presso la cattedrale di Termoli, domenica 06 agosto alle ore 21.

Il concerto dedicato al santo patrono San Basso, nonché a tutta la collettività termolese è ad ingresso libero.

Il repertorio di carattere sacro internazionale spazierà dall’Allelujah di Händel, al “Laudamos te” e “Lacrimosa” di Mozart che introdurranno le splendide composizioni di Antonio Vivaldi con la sinfonia poco conosciuta “Al santo sepolcro” ed il suo famoso “Gloria”, cosi come due “Ave Maria” una di Giuseppe Verdi tratta dall’opera Otello e l’altra di Pietro Mascagni tratta dall’intermezzo della Cavalleria Rusticana faranno da cornice alle cantate di Bach e dell’“Angelus” di Listz.

I maestri solisti che si esibiranno, tutti di chiara fama nazionale ed internazionale, selezionati e diretti dal maestro Domenico Lombardi, saranno:

soprano: m° Gabriella Febbo

violino primo: m° Walter Folliero

violino secondo: m° Francesca Gravina

viola: m° Luigi Vania

violoncello: m° Daniele Miatto

contrabbasso: m° Gregory Coniglio

oboe: m° Claudio di Bucchianico

fagotto: m° Andrea Ciullo

voce narrante: m° Suanay Rivero Torres