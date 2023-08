Mediterraneo, il Musical che ha incantato Campomarino Lido

CAMPOMARINO. È andato in scena ieri, 3 agosto, all’Aloha Park Hotel di Lino Vileno a Campomarino Lido, il Mediterraneo Musical, un mix di balli, parole e sapori delle nostre terre.

Si apre la scena con “Che il Mediterraneo Sia” di Bennato e tutto comincia, Signori e Signore va in scena uno degli spettacoli più emozionanti mai visti.

Ad aprire quello che sembra un quadro dipinto a mano Sara Diglio e Giorgia De Martino, seguite dal portento Simona Palazzi, ballerine professioniste entrano scena a passo di Taranta, in abiti prettamente mediterranei che hanno riportato alla memoria usi antichi e felicità primordiale, quella che niente bastava per mettere allegria.

Ad intervallate lo spettacolo Claudio Correale, tra un De Filippo e un racconto antico, tra una voce impeccabile e una scena attoriale superlativa

Continuano così le scene di questo momento indelebile per Campomarino Lido.

A cavalcare il palco anche Domenico Pisapia, già ballerino dell’Arena di Verona, che insieme a Giorgia De Martino hanno bloccato il pubblico con “La Carmen”

Linee perfette, stacchi emozionanti, un balletto a regola d’arte su un palco amatoriale divenuto in due minuti la Scala, nessuno guardava più intorno, solo la scena.

Un susseguirsi di eventi straordinari in due ore di meraviglia, dal fuoco, alle rappresentazioni impressionantemente realistiche e alle sensazioni tra pelle e anima

Grazie a Simona Palazzi per averlo scritto, creato e ideato in ogni punto, a Claudio Correale per averlo diretto in modo altamente professionale ve lo riproporremmo e sarà ogni volta un’emozione.

Grazie alla Sorrisi Group per averli mandati a incantarci e grazie a Lino Vileno senza il quale tutto questo mai sarebbe accaduto

Galleria fotografica