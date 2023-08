"Migrazione": il piano sequenza della vita di Carl Brave nel concerto al porto di Termoli

TERMOLI. Concluso l'allestimento al porto di Termoli, nonostante le paturnie del meteo, che ha voluto lanciare un colpo di coda velenoso nella festività patronale di San Basso, il concerto di Carl Brave ha chance di andare al traguardo e meno male.

Già la delusione per l'annullamento dei fuochi d'artificio è stata palpabile. Ora, sono i più giovani che attendono lo spettacolo, in quello che si annuncia uno degli eventi più importanti della stagione turistica, musicalmente parlando.

Dalle 21, approda sul palco il tour "Migrazione", col nuovo album di inediti, piano sequenza sulla vita di Carl Brave con Roma sullo sfondo a fargli da scenografia.

19 pezzi, 19 viaggi che raccontano il rapporto dell'artista con la sua città, un rapporto d'amore viscerale. In "Migrazione" ci sono le strade, i quartieri, le luci, le atmosfere nostalgiche e le sensazioni che solo una grande bellezza decadente come Roma può dare. Ma non solo, anche 19 esperienze sonore vissute in giro per il mondo e narrate attraverso la musica.

Questa la tracklist completa del disco, arricchita dalla speciale collaborazione di amici e colleghi:

Biscotti Lieto fine Forse Rimpianti feat. Rose Villain e Nayt Briciole di nachos 10 Roma è sempre la stessa feat. Mara Sattei Lisbona feat. Bresh Un’altra vita Turbolenze feat. Dargen D’Amico Kill Bill feat. Clementino YO - YO feat. Dylan Remember Già lo sai Odio feat. Jake La Furia Tobasco feat. Noemi Tarocchi Scarabocchi feat. Sean Michael Applausi

È partito il 23 giugno da Bologna il tour estivo di Carl Brave, che lo porta nei migliori Festival della penisola tra giugno, luglio e agosto. Queste tutte le date - prodotte da OTR Live - a oggi confermate, in cui l’artista presenterà dal vivo i brani del suo nuovo album, accompagnato sul palco da una band di 11 elementi.

Carl Brave al secolo Carlo Luigi Coraggio, classe 1989, è un producer e cantante romano. Istrionico e versatile, con il suo stile sta tracciando nuove coordinate nella canzone pop italiana. Nel 2018 esordisce con il suo album solista “Notti Brave”. L’album, pubblicato a maggio 2018, è entrato diretto al primo posto in classifica, restandoci per due settimane e conquistando il Doppio Disco di Platino. Molti sono stati gli artisti che hanno animato le “Notti Brave” di Carl, nelle quindici tracce dell’album troviamo, infatti, collaborazioni eccellenti come Fabri Fibra, Coez, Francesca Michielin, Emis Killa, Federica Abbate, Gemitaiz, Giorgio Poi, Pretty Solero, Frah Quintale, B e Ugo Borghetti. A ottobre 2020 esce il suo secondo disco di studio “Coraggio”. Nell’album 17 tracce che segnano un nuovo capitolo dell’eclettico percorso musicale dell’artista che ha saputo contaminare il pop, il cantautorato e il rap in uno stile unico, originale e subito riconoscibile. In “Coraggio" sono presenti anche 7 collaborazioni con Elodie, Mara Sattei, tha Supreme, Ketama, Gue Pequeno, Taxi B e Pretty Solero. Carl Brave ha già conquistato 40 Dischi di Platino e il suo canale Spotify conta 3 milioni di streams mensili. Nell’estate 2021 Carl Brave si è esibito all’Arena di Verona e al Teatro Antico di Taormina. A settembre 2021 torna con “Sotto Cassa” un EP in cui l’artista sperimenta con produzioni elettroniche e collabora con Myss Keta, Gemitaiz, Pretty Solero e Ketama126. “Remember” - uscito a marzo di quest’anno - è il primo brano che anticipa il nuovo progetto discografico.