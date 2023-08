Musica giovane al porto, Carl Brave ipnotizza la platea

Il concerto di Carl Brave

TERMOLI. Per fortuna il meteo non ha fatto brutti scherzi e la serata di sabato 5 agosto è stata un vero successo. Tanti, davvero, i giovani, e non solo, che hanno cantato e ballato con Carl Brave, in quello che si può definire uno dei concerti più partecipati degli ultimi anni. Porto di Termoli trasformato per l'occasione in un'arena all'aperto fronte mare, anche questo un ritorno al passato. Il concerto di San Basso è riuscito alla grande.

Per l’occasione Carl Brave si è esibito con una band di undici elementi: sul palco è stato accompagnato da Mattia Castagna al basso, Lorenzo Amoruso e Massimiliano Turi alle chitarre, Simone Ciarocchi alla batteria, Lucio Castagna alle percussioni, Edoardo Impedovo e Gabriele Tamiri alle trombe, Marco Bonelli al sax, Matteo Rossi alle tastiere e Marta Gerbi e Francesco Sacchini ai cori.

Carl Brave al secolo Carlo Luigi Coraggio, classe 1989, è un producer e cantante romano. Istrionico e versatile, con il suo stile sta tracciando nuove coordinate nella canzone pop italiana. Nel 2018 esordisce con il suo album solista “Notti Brave”. L’album, uscito per Island Records a maggio 2018, è entrato diretto al primo posto in classifica, restandoci per due settimane e conquistando il Doppio Disco di Platino. Molti sono stati gli artisti che hanno animato le “Notti Brave” di Carl, nelle quindici tracce dell’album troviamo, infatti, collaborazioni eccellenti come Fabri Fibra, Coez, Francesca Michielin, Emis Killa, Federica Abbate, Gemitaiz, Giorgio Poi, Pretty Solero, Frah Quintale, B e Ugo Borghetti. A ottobre 2020 esce il suo secondo disco di studio “Coraggio”.

Nel concerto è stata presentata anche la nuova opera discografica, sul palco il tour "Migrazione", col nuovo album di inediti, piano sequenza sulla vita di Carl Brave con Roma sullo sfondo a fargli da scenografia.

19 pezzi, 19 viaggi che raccontano il rapporto dell'artista con la sua città, un rapporto d'amore viscerale. In "Migrazione" ci sono le strade, i quartieri, le luci, le atmosfere nostalgiche e le sensazioni che solo una grande bellezza decadente come Roma può dare. Ma non solo, anche 19 esperienze sonore vissute in giro per il mondo e narrate attraverso la musica.

