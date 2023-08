Continuano gli eventi estivi con Tiromancino, Summer Festival e Papeete Tour

CAMPOMARINO. Continuano gli eventi estivi con il Summer Festival e il Papeete Tour.

Tutto pronto per il Campomarino Summer Festival, inserito nell'Aestiva 2023 e caratterizzato da una serie di eventi pensati per fungere da polo d’attrazione per tutto il territorio.

Gli eventi estivi predisposti dal Comune di Campomarino, dall’assessorato al Turismo e dall’Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali entrano nel vivo, dopo il successo delle manifestazioni di intrattenimento e culturali che hanno caratterizzato il mese di luglio.

Ad agosto sarà dato grande risalto al divertimento, alla musica con i concerti dal vivo e alla valorizzazione delle tipicità locali.

Proprio la musica per i più giovani sarà grande protagonista nelle serate di martedì 8 e mercoledì 9 agosto con gli eventi previsti dal Summer Festival 2023.

Un cast trasversale, che coniuga musica, spettacolo e divertimento, animerà il lungomare degli aviatori di Campomarino Lido.

Si parte con l'animazione e Dj Set di martedì 8 agosto per proseguire con lo spettacolo del "Papeete Tour" del 9 agosto, il Beach Party per eccellenza che rievocherà l'atmosfera, i suoni, ed i colori, della spiaggia più famosa d'Italia, Il Papeete Beach di Milano Marittima.

Due date in grado di offrire ai turisti e ai residenti momenti di svago e intrattenimento ai quali seguiranno gli altri eventi programmati nel calendario Aestiva 2023.

A chiudere il festival, sabato 19 agosto, l'atteso concerto live dei Tiromancino!

