Sulla scalinata del Folklore il tributo a Lucio Dalla

TERMOLI. È annunciato per questa sera, l'ultimo, ma non ultimo, concerto dei Lucio punto zero. Il live, organizzato dall'Avis con il patrocinio del Comune di Termoli, si terrà a partire dalle ore 21 alla scalinata del folklore della cittadina adriatica. Lucio punto zero è un omaggio musicale al cantautore bolognese Lucio Dalla, nato dalla passione del cantante e pianista molisano Vincenzo Limongi, che dopo aver omaggiato per anni, con più formazioni, la musica di Dalla, nel 2021, grazie anche al contributo del collega storico Cristiano Peschi, batterista, cantante e polistrumentista molisano, decide di lavorare ad un nuovo e più strutturato progetto.

Da lì a poco i due fondano i Lucio punto zero, con l'obiettivo, ambizioso di rievocare lo spirito artistico di Dalla in un racconto musicale originale, a tratti teatrale, improvvisato, in cui emerga lo stile tipico del Dalla musicista, ma non solo, del poeta e non ultimo dell'uomo in tutta la sua essenza. In tal senso, è ormai tradizione del gruppo tenere ogni estate un concerto al Winebar Eraora dell'amico Angelo, a San Domino, nelle isole Tremiti, uno dei luoghi più evocativi e famigliari per l'artista bolognese, la sua seconda casa.

Pertanto, i Lucio punto zero non sono una "tribute band", la loro musica non è una riproduzione pedissequa, ma qualcosa di più, un viaggio in divenire nella musica e nella poetica di Dalla, nella sua umanità, nel suo vissuto. Una continua ricerca di quell'essenza che grazie all'esperienza e alla sensibilità in primis dei due fondatori, ma anche degli altri componenti del gruppo, quattro musicisti di consolidato livello artistico, in questo 2023 porterà nuovi frutti. Infatti, come annunciato in precedenza, dal 13 agosto, in occasione del loro secondo concerto in Molise, i Lucio punto zero proseguiranno il cammino con un nuovo nome: "L'ultima luna", titolo di uno dei brani di Dalla più carichi di significato iniziatico, poetico e profetico. In un momento storico così difficile per l'umanità intera, è questa la maniera del gruppo di augurare a tutti che quel "bimbo appena nato", "con grandi ali", che "prese la luna tra le mani", sia davvero "l'uomo di domani".

Il gruppo è composto da:

Vincenzo Limongi - voce, pianoforte,

Stefano Barbaresco - chitarra elettrica,

Giorgio De Luca - tastiera, pianoforte,

Ivano Sabatini - basso elettrico,

Cristiano Peschi - batteria, voce,

Giovannino Giangiacomo - percussioni.