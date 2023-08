A Guardialfiera arriva Miss Italia 2022, Lavinia Abate

GUARDIALFIERA. Sarà Lavinia Abate, miss Italia in carica, la madrina d'onore della tappa di Guardialfiera che vedrà l’elezione di altre due pre-finaliste nazionali del concorso di Miss Italia.

Nella piazza del paese bassomolisano sfileranno le reginette molisane che si contenderanno i titoli di Miss Sport Givova Molise e Miss Sorriso Molise.

Sarà una serata all'insegna della bellezza e del talento. Le ragazze si metteranno in gioco anche con prove di recitazione, di improvvisazione, esibizioni sportive e musicali. Non mancheranno gli spazi dedicati alla moda. Questa sera un appuntamento da non perdere, a partire dalle 21.30.

