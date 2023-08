Festival del Folklore: la kermesse di colori, suoni, canzoni e costumi eccezionali

Domenico Senese presidente 'a schaffette

TERMOLI. La prima serata della 38esima edizione del Festival internazionale del Folklore è stata uno spettacolo nello spettacolo.





Una platea “strabocchevole” di spettatori ha riempito tutta la bella scalinata, anche se particolarmente scomoda.

Ad esibirsi il gruppo di Riccia “Giuseppa Moffa”, poi quello polacco di Chorzow, l'ungherese Rabca e infine quello siciliano di Enna “Kora” e il gruppo di Castrovillari che ha ballato.





Esibizioni che hanno davvero emozionato e fatto andare in visibilio il grande pubblico presente. Un palinsesto, questo, programmato dagli organizzatori del Gruppo Folklorico Marinaro ‘A Schaffette davvero per palati fini. Del resto, non si arriva a 38 edizioni così per caso, che poi se vogliamo essere giusti, questo evento iniziò qualche anno prima per poi toccare l’internazionalità.

Per la serata di venerdì, a salire sul palco saranno gli stessi della prima serata, ad esclusione di Riccia che è ripartita non prima di essere stata premiata dopo la loro esibizione.





In aggiunta a Polonia, Ungheria ed Enna vedremo lo spettacolo che ci offriranno i messicani del Mazateclo e gli agnonesi del gruppo Agnone. Una kermesse di colori, suoni, canzoni e costumi eccezionali. Questo festival è il fiore all’occhiello di tutta l’estate termolese, come il buon vino con il tempo migliora sempre più.

Questi i gruppi partecipanti per questa edizione numero 38: Ungheria: Rabca Gyor Tancegyuttes. Polonia: Chorzow Zespol Piesni I Tanca. Messico: “El Mazateclo Sinaloia Compania Folklorica”. Kenya: “Wasanii Sanaa” Nairobi Ensamble. Italia: Enna gruppo folklorico Kore; Castrovillari “Pro Loco del Pollino”; Capistrello “Agorà 81; Gruppo Folklorico Agnone; Riccia “Giuseppe Moffa” e naturalmente gli organizzatori de ‘A Schaffette.

